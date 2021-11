BMW CE 04: inizia la produzione del futuristico scooter elettrico

Finalmente, la casa automobilistica tedesca, ha dato il via alla produzione dell’innovativo scooter elettrico BMW CE 04. Il veicolo a due ruote fu svelato per la prima volta circa un anno fa e, in quell’occasione, in molti rimasero stupiti per l’eccezionale prodotto presentato dal costruttore tedesco. Ebbene, a distanza di un anno, l’attesissimo scooter elettrico è in fase di produzione – nello stabilimento di Berlino – e, verso l’inizio del 2022, dovrebbe arrivare nelle concessionarie.

Il mezzo a due ruote, sarà equipaggiato da un motore elettrico in grado di erogare 42 CV grazie al quale sarà possibile effettuare uno scatto da 0 a 50 km/h nell’arco di soli 2,6 secondi. Inoltre, lo scooter elettrico CE 04, potrà raggiungere una velocità massima di 120 km/h. Inoltre, verrà lanciata sul mercato anche una variante con meno potenza. In quest’ultimo caso, il mezzo sarà provvisto di un motore da 31 CV, dunque avrà un’accelerazione “più contenuta” anche se sarà in grado di raggiungere la stessa velocità massima, limitata elettronicamente. I nuovi veicoli a due ruote, del marchio BMW, avranno una batteria agli ioni di litio da 8,9 kWh, motivo per il quale sarà garantita un’autonomia di 100 km per la versione più potente e di 130 km per la versione meno potente.

In attesa che arrivino i prodotti nelle concessionarie, è già possibile provvedere al pre-ordine dell’eccezionale scooter elettrico CE 04, recandosi sul sito ufficiale di BMW Motorrad. Il prezzo base del veicolo a due ruote è di 12.550 euro, ma il costo del CE 04 può scendere a 9.550 euro grazie agli incentivi. Inoltre, la casa tedesca ha affermato che lo scooter potrà essere ricaricato sia da casa – avvalendosi di una normale presa di corrente, o wallbox dedicata – che dalle colonnine pubbliche. Grazie al caricatore integrato da 2,3 kW, potrà essere effettuata una ricarica al 100% in 4 ore. Tuttavia, con un caricatore rapido da 6,9 kW è possibile effettuare una ricarica completa in circa 1 ora e 40 minuti.