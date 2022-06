Solid Power, uno sviluppatore statunitense di batterie per veicoli elettrici a stato solido, è al lavoro con BMW e Ford per sviluppare la prima linea di produzione pilota di batterie di nuova generazione.

Il primo batch ufficiale sarà destinato esclusivamente a test interni e solo successivamente arriveranno nelle mani dei costruttori; in ogni caso i primi test su strada da parte di BMW e Ford sono attesi già per la fine di quest’anno. Doug Campbell, ha dichiarato ai microfoni di Reuters che la nuova tecnologia sarà un vero cambio di passo per tutte le future elettriche.

La nuova linea produttiva di SP sarà in grado di produrre fino a 300 celle a settimana, il che equivale a circa 15mila celle all’anno; la maggior parte di essere saranno naturalmente destinate al settore automobilistico. “Con la linea pilota di celle per veicoli elettrici ora installata, la nostra prossima grande sfida è iniziare la produzione su larga scala e costruire celle che soddisfino i requisiti necessari per consentirci di accedere alla qualificazione automobilistica entro la fine dell’anno“, ha affermato Derek Johnson, direttore operativo di Solid Power.

Secondo un’intervista a Reuters, Solid Power non vuole essere un produttore su ampia scala e solo una partneship con SK Innovation, un nome davvero papabile secondo quanto riportato, potrebbe fornire alla società un’ottima opportunità. SK Innovation ha già una partnership esistente con Ford e ha tutte le carte in regola per rispondere ai più grandi giocatori del settore come Toyota, Panasonic, Samsung, LG, Hyundai e CATL.

Ma cosa cambia rispetto alle batterie attualmente in uso? I vantaggi nelle batterie a stato solido sono notevoli; hanno la possibilità di avere maggiore capacità in un formato ridotto, costano meno da produrre e offrono prestazioni superiori. Inoltre, le batterie allo stato solido, riducono notevolmente il rischio di incendi. Al momento non ci sono dettagli chiari sui tagli e sulle autonomie, ma l’augurio è che questa tecnologia possa dare a BMW (o Ford) lo spunto necessario per raggiungere le prestazioni di Tesla e Lucid Air.