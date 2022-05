Il sito americano CarBuzz ha scovato un interessante brevetto riguardante BMW: si tratta di un volante, dall’aspetto apparentemente normale, in grado però di trasformarsi in un volante a cloche con la semplice pressione di un tasto, così da offrire un’esperienza di guida ancora più coinvolgente in quei momenti in cui si vuole godere delle prestazioni sportive di una BMW.

BMW non è certo la prima a pensare di utilizzare un volante a cloche su un’auto civile, Tesla lo ha fatto di recente con la Model S Plaid raccogliendo tantissimi feedback in un senso o nell’altro, e anche Lexus ha ventilato l’idea, ma l’idea di BMW è diversa e decisamente più interessante: nei documenti del brevetto viene descritto un volante rotondo in grado di modificare la propria forma semplicemente attivando una leva, posizionata vicino alla leva con cui si regola altezza e profondità del volante stesso.

BMW Serie 7

Nel brevetto si specifica che sarebbe possibile operare questa modifica manualmente, ma anche automatizzarla con un meccanico attivato elettricamente.

Ma a cosa dovrebbe servire un volante di questo tipo? Difficile dare una risposta certa in questo momento, ma CarBuzz ha avanzato un’ipotesi molto valida: BMW è conosciuta per il piacere di guida che offre quando ci si siede al volante di una delle sue auto, ma è anche una compagnia che fa del lusso di certe sue auto un aspetto fondamentale. Il volante in grado di cambiare forma, assumendone una più votata alla sportività, incarna alla perfezione questo dualismo che troviamo sulle BMW più ricche, dove lusso e prestazioni sportive convivono.

Oggi è impossibile dire che questo volante vedrà mai la luce della produzione, ma stando ai documenti scovati negli archivi dell’ufficio brevetti degli Stati Uniti oggi la casa tedesca avrebbe in lavorazione 3 diversi tipi di volante, e non ci sarà molto da stupirsi se presto o tardi BMW decida di modificare il volante su uno dei suoi modelli di punta.