BMW e LEGO insieme per creare la moto del futuro

Nel mondo dell’adventure riding, senza dubbio il BMW GS è la moto più conosciuta e riconosciuta come regina della categoria; si tratta di una moto che ha al suo attivo una gran quantità di traversate in giro per il mondo, e arrivati a questo punto si può quasi parlare di un culto del GS. Come fare quindi, a migliorare qualcosa che rasenta la perfezione? LEGO e BMW hanno provato a fare squadra per provare a trovare una risposta a questa domanda, dando vita a un nuovo set di LEGO Technic con il quale si è provato a pensare al GS del futuro.

Si chiama GS Hover Bike, e come potete vedere dalle immagini e dal video che vi riportiamo in calce, è una rappresentazione particolarmente azzardata di quella che potrebbe essere una moto del futuro: andare in moto è libertà, e non c’è libertà più grande che poter andare dovunque. Questo è il pensiero alla base della GS Hover Bike, una moto futuristica dotata di rotori in grado di farla levitare. Ma ideare un set LEGO non poteva essere sufficiente per una partnership tra due aziende così importanti: per questo motivo gli ingegneri BMW hanno prima realizzato un rendering fotorealistico di quella che potrebbe essere una vera GS Hover Bike, e poi ne hanno realizzato un vero e proprio prototipo della moto del futuro. No, non vola davvero, ci dispiace molto deludervi ma si tratta solo di un esercizio di stile.

“I nostri designer hanno avuto l’occasione di far volare la fantasia, e si è trattato di una grande sfida per tutte le persone coinvolte. Sono davvero stupito dal fatto che un’idea nata da LEGO sia stata davvero presa in considerazione per creare un prototipo di come potremmo produrre moto in futuro.” Ha dichiarato Alexander Buckan, Head of Vehicle Design di BMW.

Nonostante si tratti solo di un progetto di design, il risultato finale è incredibilmente affascinante: sono stati sapientemente fusi insieme gli elementi estetici che caratterizzano la BMW GS 1200 con elementi futuristici come i rotori. Se vi state chiedendo a cosa servano le sospensioni chiaramente visibili nelle immagini, considerato che la moto non dovrebbe toccare terra, la risposta è molto semplice: a nulla, però ci stanno bene.