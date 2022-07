BMW e McLaren potrebbero presto tornare a collaborare per la realizzazione di due veicoli elettrici. A diffondere l’indiscrezione è Car UK, lo stesso che riporta che i due veicoli EV condividerebbero la stessa piattaforma.

La decisione di realizzare nuovi veicoli insieme si tradurrebbe in un ritorno alla collaborazione dopo ben 25 anni, anno in cui BMW e McLaren decisero di unire le forze per la realizzazione della McLAren F1.

Nel diffondere l’indiscrezione Car UK riporta che la collaborazione tra le due case automobilistiche porterebbe alla realizzazione di una supercar e di un SUV full electric. Nello specifico, i due veicoli EV condividerebbero la stessa piattaforma, che farebbe uso di fibra di carbonio. La McLaren potrebbe essere fornita con quattro motori elettrici ed una potenza massima di 1103 CV. Le indiscrezioni relative alla BMW, invece, parlano di un veicolo che potrebbe posizionarsi tra la Serie 8 Gran Coupé e un SUV. Per quanto riguarda i motori non è però chiaro quale potrebbe essere la scelta del produttore; non sappiamo, dunque, se la scelta ricadrà sulla stessa configurazione dei motori da implementare sulla McLaren. Probabilmente, i due modelli 100% elettrici potrebbero essere presentati tra il 2026 e il 2028.

Come sappiamo, la divisione M di casa BMW deve fare i conti con il programma di elettrificazione che porterà l’Europa ad uno stop delle vendite di auto benzina e diesel a partire dal 2035. In tale prospettiva, la casa automobilistica bavarese è al lavoro sulla sua ultima vettura sportiva senza elettrificazione. Parliamo della BMW M2 che conterà su un motore sei cilindri in linea e sulla trazione posteriore che debutterà sul finire del 2022. Come gia accennato, la M2 rappresenterà l’addio definitivo alle sportive prive di elettrificazione.