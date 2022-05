Parlando di dati di mercato, il BMW Group ha rilasciato dichiarazioni molto interessanti in merito ai brand Rolls-Royce, BMW e Mini; nell’ultimo anno la richiesta per questi 3 brand è volata alle stesse, nonostante i problemi di produzione ulteriormente aggravati dalla guerra in Ucraina. Secondo quanto affermato da BMW, la diffusione della mobilità elettrica starebbe giocando un ruolo fondamentale in questa crescita, considerato che il 15% dei veicoli consegnati nel primo trimestre del 2022 sono elettrici. Solo il 15%, direte voi? Potrà sembrare poco, ma se si parla di un totale di poco meno 600,000 auto in un trimestre l’impressione cambia radicalmente, perché si tratta di circa 90,000 auto.

Dati comunque in calo rispetto al 2021, dove nei primi 3 mesi il Gruppo BMW ha consegnato 636,606 auto; nonostante il calo del 6.2% tra i due trimestri, nel Q1 2022 BMW ha registrato un aumento di profitti, per un totale che supera di poco di 12 milioni di euro. E’ una storia che abbiamo già sentito negli ultimi mesi: le case più ricche si stanno concentrando nella produzione e vendita dei modelli più costosi, e così facendo si assistono a situazioni in cui il numero di auto vendute è sensibilmente più basso, ma i guadagni aumentano comunque.

Storia leggermente diversa per Rolls-Royce, che nel primo trimestre del 2022 ha venduto il 17% in più rispetto al 2021, per un totale di 1624 auto consegnate; in questo caso l’aumento di auto vendute può aver aiutato a compensare le perdite registrate su altri marchi, considerato anche che si parla di auto dal prezzo di listino molto alto.

A ulteriore supporto della crescita di BMW è arrivato il mercato cinese, dove la Casa tedesca opera tramite la società BMW Brilliance Automotive Ltd.; si tratta di un’azienda satellite responsabile per la ricerca e sviluppo, produzione, vendita e assistenza post-vendita di auto BMW in Cina, oggi entrata a tutti gli effetti a far parte del gruppo tedesco.

Grazie a questo aspetto i profitti di BMW non potranno che aumentare ancora, anche considerando le enormi dimensioni del mercato cinese.