BMW continua il suo percorso per rendere più sostenibile la produzione di auto elettriche e, in particolare, delle batterie. In Cina, infatti, la casa bavarese, con la joint venture BMW Brilliance Automotive (BBA), ha realizzato un nuovo progetto destinato a ricoprire un ruolo chiave per la futura produzione di auto a zero emissioni. L’azienda ha, infatti, realizzato un processo a ciclo chiuso per la produzione di batterie.

Tale sistema è in grado di recuperare e riutilizzare le materie prime chiave delle batterie per auto elettriche come il nichel, il litio e il cobalto. Tali materie prime possono essere estratte da batterie in fase di dismissione e essere poi riutilizzate per produrre nuove batterie. In ottica futura, il processo di produzione a ciclo chiuso delle batterie creato da BMW Brilliance Automotive (BBA) può rappresentare un elemento molto importante per la sostenibilità delle attività produttive legate al mondo delle auto a zero emissioni.

L’azienda ha confermato che intende estendere l’attività di riciclo delle batterie in Cina per sostenere questo progetto che in futuro potrebbe essere proposto anche su scala globale. Secondo quanto rivelato da BMW, la produzione a ciclo chiuso delle batterie consente di ridurre fino al 70% le emissioni di CO2 legate a questo componente chiave per le auto a zero emissioni. Si tratta, quindi, di un sistema di grande potenzialità, in termini di sostenibilità ambientale (ed economica) della produzione.

La Cina, ricordiamo, è già il mercato di riferimento su scala globale per le auto elettriche e punta a incentivare ulteriormente il passaggio ad una mobilità a zero emissioni e sostenibile. Il progetto di BMW rientra perfettamente in questi obiettivi. Ricordiamo che BMW lavora da tempo ad una nuova generazione di batterie che dovrebbe rivoluzionare il mercato.