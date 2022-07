Da qualche mese BMW ha rilasciato sul mercato la sua prima berlina 100% elettrica, la BMW i4, dopo aver iniziato la sua transizione verso la mobilità elettrica con modelli dall’impronta decisamente meno sportiva come BMW iX o come la piccola BMW i3, di recente uscita di produzione dopo 8 anni e circa un quarto di milione di auto vendute in tutto il mondo.

BMW i4 ha ovviamente delle velleità sportive che le altre elettriche della casa di Monaco di Baviera non hanno, ed è quindi tenuta a comportarsi molto bene nei test di tenuta di strada, come il temutissimo test dell’alce: per chi non lo sapesse, il test dell’alce prevede di effettuare una manovra a velocità sostenuta (77 km/h) evitando un ostacolo comparso improvvisamente sulla strada, proprio come se fosse un alce o un altro animale selvatico.

I risultati ottenuti da BMW i4 al test dell’alce non sono particolarmente esaltanti: superata la velocità di 73 km/h l’auto non riesce più, specialmente se si spegne il controllo di trazione, a eseguire la manovra all’interno dello spazio previsto e finisce per abbattere un paio di coni laterali. Il video che vi riportiamo, pubblicato dal canale Youtube km77, ci mostra i vari tentativi eseguiti a bordo di una BMW i4 eDrive 40, la versione dotata di un singolo motore elettrico da 340 cavalli. Su questo modello specifico è presente anche il pacchetto M, pensato per rendere l’assetto dell’auto più sportivo.

Come anticipato, per considerare superato il test dell’alce bisogna evitare l’ostacolo a 77 km/h, mentre la BMW i4 si è fermata a 73, molto lontana da modelli concorrenti come Tesla Model 3 e Tesla Model Y, in grado di eseguire il test dell’alce a 83 km/h senza scomporsi troppo.

Anche durante il test dedicato allo slalom tra i coni si è visto qualche sbandamento di troppo, con la BMW i4 che è diventata sempre più difficile da controllare a causa dei continui cambi di direzione richiesti per questo test.

Se siete curiosi di scoprire di più sulla BMW i4, vi consigliamo di leggere la nostra prova di qualche mese fa lungo il lago di Bracciano.