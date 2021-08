BMW i4 M50 è la nuova safery car a zero emissioni della MotoE

La nuova i4 M50 di Casa BMW sarà Safety Car della serie FIM Enel MotoE World Cup, sostituendo la precedente i8 Safety Car. Non a caso, parliamo della prima vettura ad alte prestazioni completamente elettrica di Bmw M GmbH che verrà lanciata sul mercato nel novembre 2021.

Bmw i4 M50 è spinta da due motori, uno per ciascun asse, in grado di generare una potenza complessiva di 400 chilowatt (544 cavalli) e ben 795 Nm di coppia. Soli 3,9 secondi per uno 0/100 ed una velocità massima di 225 chilometri orari.

Con la Bmw i4 M50, stiamo entrando in una nuova era dato che presentiamo la nostra prima M con una trasmissione completamente elettrica e la prima M BEV prepara la nostra rotta per un futuro, in cui la combinazione di modelli estremamente sportivi e ad alte prestazioni con l’elettrificazione sono un tema entusiasmante. Dimostriamo che tutto ciò che le persone hanno imparato ad apprezzare di M, cioè la tipica esperienza di guida emozionale di M con sportività, potenza e dinamica, è possibile anche in un veicolo completamente elettrico, queste le parole di Markus Flasch, Ceo di Bmw M GmbH.

Il campionato MotoE avrà dunque come Safety Car la Bmw i4 M50, vettura a zero emissioni che verrà svelata ufficialmente il prossimo 15 agosto in occasione del GP d’Austria. Non a caso, la vettura si contraddistingue esteticamente per la sua particolare livrea con dettagli in verde fluo, compreso il doppio rene della griglia anteriore, che accentua il contrasto con la carrozzeria in grigio scuro. Tuttavia, sulla i4 M50 elettrica non mancano efficienza aerodinamica e impianto frenante maggiorato che rendono la vettura molto più performante.