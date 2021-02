BMW i4, nuove foto spia svelano ulteriori dettagli

BMW si sta preparando ad attaccare con vigore il mercato delle berline sportive elettriche, con il rilascio della BMW i4; l’auto si presenta come un’avversaria di Tesla Model 3, almeno sulla carta, grazie alle alte prestazioni offerte a un prezzo simile – anche se leggermente più alto – a quello di Tesla.

La nuova BMW i4, che nelle foto riportate di seguito è ritratta con un camouflage più leggero rispetto a quanto visto in passato, sarà proposta in diverse motorizzazioni, la più potente da ben 530 cavalli. L’autonomia è di tutto rispetto, circa 600 km sul ciclo WLTP; un dato che pur essendo leggermente inferiore a quello di Tesla, qualifica la BMW i4 come un’auto perfettamente utilizzabile per trasferimenti medio-lunghi. Come anticipato, il prezzo della i4 sarà più alto di quello di una Model 3, dato che la proposta tedesca parte da 50,000 $ come prezzo base.

Grazie alle foto che vi riportiamo, possiamo finalmente ammirare le forme dell’auto senza aggiunte di plastiche superflue: dalle foto possiamo subito notare la presenza della solita griglia a doppio rene di generose dimensioni, anche se in questo caso non ci dovrebbe essere necessità di raffreddare il motore, per cui la griglia non svolge una funzione pratica. Il resto dell’auto non si discosta molto dalla Serie 4 Gran Coupè sulla quale la i4 si basa, anche se ci sono alcune piccole differenze, come quella delle maniglie a scomparsa sulle portiere, feature esclusiva di questo modello. Come anticipato già in notizie precedenti, la nuova BMW i4 potrà vantare alcuni dettagli tecnici tipici dei modelli BMW ad alte prestazioni, come i passaruota allargati e un impianto frenate più potente di quello stock, per assicurarsi che questo mostro da 530 cavalli si fermi senza difficoltà.

La presentazione ufficiale della nuova BMW i4 avverrà durante l’anno in corso, mentre l’arrivo effettivo sul mercato non dovrebbe avvenire prima del 2022.