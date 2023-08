BMW ha diffuso alcune immagini della nuova serie 7 elettrica in versione blindata. Si tratta di una prima volta, perché finora questo tipo di auto – sicuramente molto particolare – è sempre stato con propulsore termico, almeno nel caso di BMW.

Le immagini sono senz’altro molto suggestive: si vedono i vetri e la carrozzeria danneggiati da centinaia, forse migliaia di proiettili. Ma l’interno è tranquillo e pacifico, pronto per una chiamata di lavoro, un incontro romantico o, più probabilmente, una fuga molto veloce.

Si tratta della Serie 7 Protection, e secondo il produttore è la “prima berlina al mondo progettata e protetta dagli OEM nella classe VR9”. Ciò significa carrozzeria in acciaio blindato, capace di resistere a proiettili 7,62 X 54 R (perforanti). Anche tetto e sottoscocca sono blindati, per proteggere da eventuali esplosioni.

Il serbatoio (nella versione termica) ha un sistema che lo sigilla automaticamente in caso di fori, per evitare perdite di carburante e i pneumatici Michelin PAX run-flat (su cerchi da 20”) possono arrivare fino a 75 Km/h circa anche se perdono totalmente la pressione.

BMW Serie 7 Protection

BMW Serie 7 Protection

Nonostante tutto, esteticamente non è molto diversa da una Serie 7 normale; anzi forse l’elemento distintivo più palese sono i portabandiera, un accessorio economico che volendo si può comprare anche after-market.

L’auto pesa 4,45 tonnellate (versione elettrica) , quasi il doppio rispetto a una M7 standard. Il che rende ancora più notevole il fatto che BMW sia riuscita a farla in versione EV. Con tutto quel peso da portare in giro, ottimizzare potenza e autonomia non deve essere stato facile, e infatti la M7 Protection si ferma a 337 chilometri.

D’altra parte un’auto del genere non ha bisogno di chissà quale autonomia, quindi BMW potrebbe aver deciso di risparmiare su quell’aspetto. Insomma, se questi passeggeri devono fare più di 150-200 Km, probabilmente possono ricorrere a un aereo o un elicottero, giusto?

La casa automobilistica ci ha detto che il target è costituito da “autorità, capi di Stato e privati”. Il prezzo non è stato comunicato.