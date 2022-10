BMW investirà 1,7 miliardi di dollari per implementare la produzione nel territorio americano. La scelta è una conseguenza dell’entrata in vigore dell’Inflation Reduct Act.

La BMW iX del 2023 e la BMW i4 del 2023 sono arrivate sul mercato poco prima che negli USA venisse approvato il disegno di legge che riserva gli incentivi per l’acquisto di auto elettriche, ai soli mezzi prodotti nel territorio statunitense. Poiché i4 e iX sono entrambe costruite in Germania, non potranno più beneficiare dell’incentivo.

Da qui nasce il progetto della casa bavarese, che ha annunciato un grosso investimento per potenziare la produzione di veicoli elettrici nello stabilimento di Spartanburg nella Carolina del Sud. Della cifra stanziata, 1 miliardo di dollari servirà per l’ammodernamento della fabbrica per la costruzione di veicoli elettrici, mentre il resto finanzierà una fabbrica nella vicina Woodruff, che fornirà le batterie agli ioni di litio.

Si tratta di una notizie certamente favorevole al governo che ha approvato l’IR Act, perché BMW si unisce a un elenco crescente di case automobilistiche che stanno localizzando la produzione di veicoli elettrici in territorio americano. proprio in seguito all’approvazione del disegno di legge.

BMW afferma che prevede di costruire almeno sei modelli completamente elettrici a Spartanburg entro il 2030, anche se non ha specificato quali. Ma anche la produzione localizzata di pacchi batterie diventa fondamentale, perché, per avere diritto all’incentivo, non basta che l’auto acquistata venga assemblata nel paese a stelle e strisce, anche le batterie devono essere prodotte in loco.

Le batterie saranno prodotte da Envision AESC e sono la sesta generazione di batterie progettate da BMW:

“La sesta generazione delle nostre celle agli ioni di litio di nuova concezione porterà ad un enorme passo avanti nella tecnologia”, ha spiegato Frank Weber, membro del consiglio di amministrazione per lo sviluppo della BMW. “Grazie ad una densità energetica nelle celle cresciuta di oltre il 20%, porterà ad una diminuzione dei tempi di ricarica e, parallelamente, ad una crescita del 30% dell’autonomia”.

BMW impiega oltre 11.000 persone nella Carolina del Sud, con una capacità annuale di costruire fino a 450.000 veicoli. Con questo ultimo investimento, il marchio bavarese si è impegnato a mantenere i posti di lavoro nello stato per tutto il decennio in corso e probabilmente oltre.