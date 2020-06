BMW iX3, il via alla produzione in estate e consegne a fine anno

BMW rispetterà i tempi di produzione previsti per la nuova BMW iX3, primo modello 100% elettrico della casa tedesca, portando cosi avanti il progetto di realizzazione per l’intero mercato a partire da fine estate. Inevitabilmente, BMW sta ottimizzando sempre di più la sua attuale strategia di elettrificazione portando sul mercato globale il nuovo Suv elettrico.

Produzione in Cina e lancio sul mercato a fine 2020: il via alla produzione sarà dato dunque negli impianti della BMW Brilliance Automotive a fine estate con consegne ad oggi stabilite per fine anno.

Arno Keller, responsabile dello sviluppo BMW iX3, ha dichiarato:

“Questa è la prima volta che completiamo l’intero processo di omologazione di un modello completamente elettrico in Cina e in Europa contemporaneamente. Lo staff del nostro team di test ha affrontato questa sfida unica con grande dedizione ed efficienza”.

Stando a quanto dichiarato i test di omologazione della BMW iX3 sono stati dunque completati con grande successo: ben oltre 340 ore di test e 7.700 chilometri di test drive che hanno permesso pertanto di ottenere un ottimo risultato rispetto ai precedenti test di omologazioni effettuati dalla casa di Monaco di Baviera.

Robert Küssel, direttore dello stabilimento BBA Dadong, ha inoltre commentato:

“Siamo in perfetto orario con i nostri veicoli di pre produzione BMW iX3 e avvieremo la produzione standard alla fine dell’estate, utilizzando tecnologie all’avanguardia come l’installazione personalizzata della nuova batteria ad alta tensione e l’intelligenza artificiale per il monitoraggio dei componenti”.

Tecnologia BMW eDrive e grandi prestazioni. Realizzato sulla base della quinta generazione della tecnologia BMW eDrive. Il motore elettrico eroga una potenza di 286 CV e 400 Nm di coppia. BMW iX3 vanterà inoltre di un consumo energetico inferiore ai 20 kWh /100 km ( ciclo WLTP), disponendo di una batteria da 74 kWh in grado di raggiungere un’autonomia di 440 km di autonomia nel ciclo WLTP. Va inoltre ribadito che la tecnologia eDrive implementata sul veicolo sarà poi presente nei modelli BMW i4 e iNEXT.