La casa automobilistica BMW sembra essere ancora molto interessata all’idrogeno. Nonostante la Casa bavarese abbia introdotto nella sua gamma alcuni modelli elettrificati sostiene che questi ultimi non sono l’unica strada da percorrere. Non a caso, molte case automobilistiche stanno passando all’elettrico con l’obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2.

Malgrado i diversi costruttori stiano annunciando che la loro gamma sarà completamente elettrica entro i prossimi anni, non mancano realtà del settore automotive che puntano anche ad altre tecnologie. La stessa BMW, nonostante stia effettuando importanti investimenti sulle auto elettriche ha più volte mostrano il suo scetticismo su un futuro completamente elettrico.

Oliver Zipse, CEO di BMW, ha più volte affermato che il Gruppo tedesco dovrebbe essere cauto sul suo futuro elettrificato nonostante i veicoli elettrici come la BMW iX stiano avendo successo. Il CEO di BMW ha, inoltre, dichiarato che l’offerta di auto a benzina e diesel è ancora la chiave fondamentale per i profitti del marchio tedesco.

Nonostante l’introduzione della BMW X5 Hybrid e della BMW iX, l’utilizzo di un veicolo elettrico non sembra essere l’unica strada da voler percorrere visto l’interesse per l’idrogeno. Il membro del consiglio di amministrazione di BMW responsabile delle vendite e del marketing, Pieter Nota, ha fatto sapere che la casa tedesca è attualmente coinvolta nello sviluppo di propulsori a idrogeno e attende con entusiasmo la presentazione del prototipo BMW iX5 Hydrogen prevista per il 2023.

In tale prospettiva, non possiamo non ribadire che il lavoro di BMW sull’idrogeno sarà piuttosto complesso: l’iX5 non sarà prodotto in serie, almeno inizialmente. Non a caso, lo sviluppo di un’auto a idrogeno pronta per la produzione in massa sul mercato globale richiederà inevitabilmente del tempo.