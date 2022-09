BMW è da sempre un’azienda votata all’innovazione e alla continua ricerca di nuove avanguardie: da qualche mese il marchio tedesco è entrato ufficialmente nell’era della mobilità elettrica – anche se a dirla tutta la BMW i3 è stata in commercio dal 2012 fino a poche settimane fa – con l’arrivo sul mercato delle prime berline BMW i4 e i7.

Per venire incontro ai suoi clienti, specialmente a quelli che già oggi fanno il grande passo nell’acquistare un’auto elettrica, BMW ha deciso di mettere a punto un sistema che permetta alle proprie auto di interfacciarsi automaticamente con la colonnina di ricarica, evitando all’utente di dover utilizzare applicazioni o svolgere qualunque tipo di azione per avviare la ricarica. E’ una soluzione semplice, ma molto efficace: tutta la parte di autenticazione tra auto e colonnina avviene in automatico, così come la fatturazione, perché l’auto è in grado di scambiarsi informazioni senza bisogno di input da parte dell’utente.

Nei mesi scorsi abbiamo già visto soluzioni di questo tipo, come quella realizzata da Audi, ma BMW ha deciso di fare un passo ulteriore così da superare la concorrenza in fatto di funzionalità e comodità di utilizzo: l’auto è infatti in grado di interfacciarsi e di salvare i dati necessari di 5 società di ricarica, così da non limitare la scelta dell’utente quando bisogna trovare la colonnina. Idealmente, è sufficiente impostare i dati dei provider di energia più diffusi nella propria zona per potersi dimenticare completamente delle app di ricarica.

L’arrivo di questo sistema integrato è previsto per la metà del 2023, almeno sul mercato europeo: il sistema infatti richiede ai provider di energia di essere connessi alla rete eRoaming europea, tagliando fuori – almeno per il momento – il mercato statunitense.

BMW prosegue spedita verso il futuro, e dopo aver presentato le nuove batterie – sviluppate internamente con un design simile a quello delle 4680 di Tesla – che saranno utilizzate sulla nuova generazione di auto elettriche, anche il processo di ricarica è stato semplificato.