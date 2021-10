BMW, le batterie della i3 alimenteranno i concerti del tour dei Coldplay

La casa automobilistica BMW aiuterà i Coldplay nel rendere sostenibile il loro tour mondiale. La band britannica si affiderà, infatti, alle batterie riciclate della BMW i3 per alimentare i concerti del prossimo tour mondiale “Music of The Spheres”.

A tal proposito non sono mancate le parole del noto frontman del gruppo britannico, Chris Martin, che ha affermato:

Siamo orgogliosi di collaborare con BMW per creare la prima batteria da spettacolo ricaricabile al mondo, che ci consentirà di alimentare i nostri concerti quasi interamente con energia pulita e rinnovabile.

La stessa casa automobilistica tedesca ha sottolineato come le batterie per autoveicoli possano essere riciclate ed utilizzate nuovamente ottenendo grandi risultati.

È un passo importante nel progresso dei veicoli elettrici. La produzione di batterie per autoveicoli comporta ancora importanti emissioni di CO2, quindi trovare modi per riciclarle sarà importante per ridurre la loro impronta inquinante e, potenzialmente, il loro costo, ha sottolineato la casa automobilistica BMW.

Nel dettaglio, le batterie della i3 sostituiranno i generatori diesel e a gas nei concerti dei Coldplay che, secondo quanto diffuso, richiederanno un totale di 40 batterie ricaricabili. Ad alimentarle saranno fonti come pannelli solari o apposite macchine alimentate ad olio vegetale.