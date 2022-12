Una nuova indiscrezione di CarBuzz mostra, per la prima volta, quella che sembra essere una BMW M a batteria ad alte prestazioni destinata quindi ad inserirsi nel mercato più premium. Il prototipo, ancora senza nome, è costruito sulla berlina elettrica BMW i4 ma a giudicare dalle immagini l’aspetto sembra ancora più minaccioso. Come l’i4 M50, la misteriosa M a batteria adotta delle calotte degli specchietti in stile M, con paraurti completamente nuovi e griglie renali chiaramente adattate da quelle dell’M4 CSL in edizione limitata. Un badge su una griglia suggerisce che BMW abbia un nome per questa vettura, ma non ci è ancora permesso di sapere quale sia.

Credits: CarBuzz

Anche il cofano è stato adattato per abbinarsi, mentre i parafanghi anteriori sporgenti sono accentuati in puro stile “auto sportiva”. Anche il retrotreno appare più elaborato di quello della i4 M50, con fianchetti maggiorati e in generale un aspetto più corsaiolo. Curiosamente, le ruote posteriori sono più piccole di quelle anteriori e anche un design completamente diverso con gomma a profilo più alto, probabilmente per fornire un po’ più di presa sull’asse posteriore. I freni sono di tipo carbo-ceramici e la potenza totale dell’auto, considerata la presenza di quattro motori elettrici, dovrebbe aggirarsi sui 1.300 cavalli secondo le prime indiscrezioni. Con numeri di questo spessore, non è difficile immaginare le prestazioni di una vettura di questo tipo: possiamo già attendere uno scatto 0-100 fulmineo nell’ordine delle elettriche più potenti di sempre e una dinamica in puro stile BMW M.

BMW, già in passato, aveva affermato che una possibile M a batteria non avrebbe lasciato in secondo piano le peculiarità che il marchio ha sempre offerto al suo vasto pubblico di appassionati, mantenendo pertanto il piacere di guida, l’elevata dinamica e naturalmente la brutalità. Al momento non ci sono ulteriori informazioni in merito a questa vettura, ma restiamo molto curiosi per capire i futuri sviluppi da parte del marchio tedesco.