BMW M135i xDrive, ancora più sportiva con il nuovo assetto e scarico

Se sei un fan delle hot hatch sarai contento di sapere che BMW ha annunciato una serie di mirati aggiornamenti per la M135i xDrive, la variante più pepata e popolare tra gli appassionati di Serie 1. Rispetto al precedente modello, vengono introdotte alcune di modifiche dedicate a chi utilizza la vettura anche in pista e pertanto per tutti coloro che riescono a spremerla sotto ogni aspetto.

La maggior parte dei cambiamenti avviene sotto scocca e riguardano, ad esempio, l’assetto e lo scarico. BMW precisa che, sebbene le modifiche sembrino relativamente minori, assicurano un “miglioramento significativo del comportamento di rollio in curva, che ha un ulteriore effetto benefico sulla sensazione di sterzata quando le capacità sportive dell’auto vengono messe alla prova“. La casa automobilistica ha anche osservato che “la trazione ottimizzata consente ai conducenti di esplorare i limiti dell’auto in sicurezza, soprattutto in curva a velocità estremamente elevate“.

Lo scarico prevede ora un terminale singolo per lato che dona a M135i xDrive un sound ancora più aggressivo, sebbene sia amplificato dagli altoparlanti interni creando quindi un ambiente non esattamente reale. Come sappiamo BMW non è la prima ad utilizzare questo stratagemma per amplificare o enfatizzare il suono delle proprie vetture, melodia spesso “tappata” anche a causa delle normative sull’inquinamento.

I cambiamenti estetici sono contenuti ma gli amanti delle colorazioni sgargianti e accattivanti potranno ora scegliere, tramite l’opzione BMW Individual, le vernici Sao Paulo Yellow, Frozen Orange e Frozen Pure Grey. Sotto il cofano pulsa, invece, il familiare quattro cilindri turbo da 2 litri e 302 CV collegato ad una trasmissione automatica a otto velocità e un sistema di trazione integrale. Lo scatto da 0 a 100 è garantito per poco meno di 5 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 250 km/h.