BMW Motorrad Definition CE 04 è lo scooter del futuro

BMW è sempre stata brava a farsi notare nel mondo degli scooter, grazie a design e funzionalità assolutamente uniche; nell’ormai lontano 2013, è stata tra le prime aziende a portare sul mercato uno scooter elettrico, il C Evolution – ma a distanza di 7 anni il progetto mostra i segni del tempo, e c’è bisogno di una novità.

La novità si chiama Motorrad Definition CE 04, un nome tutt’altro che orecchiabile che però paga un doveroso tributo alla linea di scooter C Evolution. Si tratta di un mezzo dalle linee futuristiche e dalla ricchissima dotazione tecnologica: BMW ha sviluppato il Motorrad Definition CE 04 pensando ai mezzi del futuro, e la dotazione lo conferma. Sul manubrio troviamo un display da 10.25 pollici – il più grande mai visto su uno scooter elettrico – con funzionalità touch screen e un sistema di navigazione integrato, una feature che su moto elettriche di alta gamma è ancora assente.

Purtroppo non abbiamo informazioni sulle specifiche tecniche, ma un aspetto tecnico ce lo possiamo immaginare: in passato BMW ha utilizzato uno dei moduli batteria della i3 per alimentare il BMW C Evolution elettrico, per cui è possibile che le batterie sul nuovo modello provengano dal reparto automotive.

Sul design, ad oggi, è difficile dire qualcosa di concreto: oltre al porta oggetti laterale che si vede nella foto fornita dall’ufficio stampa di BMW, possiamo notare la presenza di vari pannelli dalle linee decise e spigolose, che rivelano il cuore dello scooter e – secondo l’idea del team BMW – mettono l’utente in contatto con gli aspetti più tecnologici e industriali dello scooter stesso. Vediamo inoltre una sella biposto di buone dimensioni e le ruote basse.

Le informazioni certe sul CE 04 sono ancora poche, ma sembra proprio che BMW sia intenzionata a portarlo sul mercato in una forma che si avvicini quanto più possibile a questa mostrata nelle foto.

Non c’è dubbio che BMW abbia deciso di spingere molto sull’elettrico, infatti nella giornata di ieri è stata svelata anche la nuova elettrica iNext.