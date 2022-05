Già da tempo si parla della Neue Klasse di BMW, inizialmente pensata come una piattaforma ibrida in grado di ospitare sia motori endotermici sia motori elettrici, oggi la piattaforma rappresenta invece il futuro 100% elettrico della compagnia tedesca, che punta a portare sul mercato grandi innovazioni ingegneristiche proprio grazie ad essa.

La scorsa settimana, in occasione della conferenza per la presentazione dei dati finanziari del primo trimestre del 2022, il CEO di BMW Oliver Zipse ha annunciato i piani per quanto riguarda la Neue Klasse e il futuro delle auto elettriche di BMW.

“All’arrivo sul mercato, [la piattaforma] sarà utilizzata principalmente sul segmento della Serie 3, e a quel punto il mercato delle auto elettriche si sarà sviluppato al punto da permetterci di offrire un solo drivetrain per l’intera architettura.”

Si inizierà con progetti di auto di medie dimensioni, come la già citata Serie 3, per poi passare ad altre fasce di mercato soltanto dopo aver lanciato la piattaforma sul mercato con un modello di sicuro interesse.

“La Neue Klasse partirà con modelli di medie dimensioni, ma ovviamente sono previsti tanti altri progetti. Neue Klasse è la base del nostro catalogo futuro, dai modelli con i più alti volumi di vendita, fino ai modelli ad alte prestazioni.”

Secondo Zipse, la nuova piattaforma darà a BMW un vantaggio tecnologico importante, e giocherà un ruolo fondamentale per raggiungere l’obiettivo prefissato dalla compagnia stessa, quello di vendere almeno 2 milioni di veicoli 100% elettrici entro il 2025. Entro il 2030 invece, la compagnia punta a raggiungere il 50% di auto elettriche vendute sul totale annuale; l’avvento di nuove tecnologie nuove celle e nuove batterie sicuramente aiuterà BMW, e l’industria tutta, a crescere più rapidamente.

La nuova piattaforma BMW Neue Klasse vedrà la luce a partire dal 2025, e nascerà dal nuovo stabilimento che l’azienda tedesca ha aperto in Ungheria.