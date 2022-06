BMW non intende abbandonare il cambio manuale, almeno per quanto riguarda la sua divisione sportiva M. La conferma è arrivata da un’intervista di Frank van Meel, capo di BMW M, che ha evidenziato quelli che sono gli obiettivi futuri dell’azienda sulla questione. La casa bavarese intende continuare a proporre il cambio manuale ai suoi clienti. Tale scelta è stata ribadita soprattutto dopo il successo registrato dai preordini della BMW M2 G87.

La nuova generazione della sportiva di casa BMW, infatti, ha raccolto ottimi risultati in fase di prevendita ed il 50% degli esemplari ordinati dalla clientela è dotata del cambio manuale. Frank van Meel ha sottolineato come le auto con cambio manuale, soprattutto le sportive, siano più pesanti, lente e con consumi maggiori rispetto alle varianti con cambio automatico. Una fetta rilevante di clienti, però, continua a spingere per il cambio manuale per la propria sportiva. Di conseguenza, BMW intende mantenere quest’opzione, garantendo maggiore flessibilità agli appassionati.

BMW M2

Da notare che la scelta di BMW M è in netta contro tendenza rispetto al resto del mercato ed anche rispetto a dirette concorrenti come Mercedes-AMG che hanno già optato per l’addio al cambio manuale, preferendo puntare su modelli sportivi caratterizzati esclusivamente dalla presenza del cambio automatico.

Il successo della BMW M2 con cambio manuale potrebbe cambiare le strategie future della casa bavarese che, in ogni caso, puntare sull’elettrificazione per le sue sportive. La nuova M2, infatti, sarà l’ultima BMW M non elettrificata. Maggiori dettagli arriveranno nelle prossime settimane.