BMW ha scelto un approccio ben preciso al suo programma di elettrificazione: la casa bavarese, infatti, non ha fissato una data per lo stop alla produzione di motori benzina e diesel. Si tratta di un approccio differente rispetto a quello adottato dalle rivali Audi e Mercedes che hanno già stabilito un preciso programma per arrivare allo stop alla vendita di auto con motori benzina e diesel. Secondo BMW, infatti, non è possibile fissare una data precisa per questo importante passaggio di consegne.

A ribadire il concetto è stato Peter van Binsbergen, CEO di BMW in Sud Africa. Il manager ha evidenziato come, ad oggi, per alcuni Paesi non sia possibile valutare un passaggio all’elettrico in modo completo. Per questo motivo, BMW continuerà a lavorare allo sviluppo di varianti termiche di modelli di riferimento come la BMW Serie 3 in tutti quei mercati in cui sono presenti esigenze particolari. Per quanto riguarda la gamma sportiva, invece, i modelli BMW M diventeranno in futuro completamente elettrici con un programma con un programma che porterà all’azzeramento delle emissioni nel giro di pochi anni.

Per il futuro, quindi, BMW continuerà a lavorare su varianti ibride che, in alcuni mercati, rappresentano soluzioni con maggiori potenzialità rispetto all’elettrico. Resta una particolare attenzione allo sviluppo di soluzioni a idrogeno che potrebbero rappresentare una parte importante della gamma futura di BMW, almeno in alcuni mercati. Il futuro della casa bavarese, in ogni caso, sarà caratterizzato da un progressivo abbandono ai motori a combustione ma ogni mercato seguirà tempistiche e modalità differenti. BMW non fisserà una data ultima per interrompere la produzione di tutti i suoi modelli benzina e diesel.