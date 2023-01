Il mercato automobilistico sta vivendo un cambiamento profondo e stavolta non stiamo parlando di auto elettriche, bensì dell’enorme diffusione di SUV e crossover a cui abbiamo assistito negli ultimi anni: in un’intervista rilasciata a The Drive in occasione del CES 2023 il capo della divisione Design di BMW, Domagoj Dukec, ha promesso che il marchio bavarese non abbandonerà la tipica forma della berlina, semplicemente per una questione di stile e familiarità.

Quando gli è stato chiesto perché BMW continuerà a produrre auto berline, la risposta è stata semplicemente “perché no?“. In fin dei conti, come sottolinea Dukec, la forma della berlina non è legata alla presenza di un motore a combustione, ma è piuttosto pensata per offrire un esperienza di viaggio confortevole pur mantenendo un’ottima capacità di carico.

Nonostante le polemiche legate ai più recenti design di BMW, la casa tedesca vuole fare della tradizione uno dei suoi punti cardine, e le berline sono senza dubbio un punto molto forte a cui la Casa non può rinunciare.

“Vogliamo far vedere ai nostri clienti che siamo capaci di adattarci a un mondo che cambia, ma certi dettagli devono restarci sempre familiari. Non siamo obbligati a farlo, lo facciamo perché amiamo le berline. Le nostre auto si concentrano sulla qualità. Produrremo un design così puro da durare per 10 anni, così bello da non aver bisogno di un facelift dopo qualche anno. I facelift sono una soluzione banale.”

Giusto per darvi un’idea di quanto queste affermazioni vadano contro le tendenze del mercato, un recente report di J.D. Power afferma che più dell’80% dei nuovi veicoli venduti negli Stati Uniti nell’ultimo mese sono SUV e pick-up; certo qui da noi il mercato è un po’ diverso, ma il dominio dei SUV è comunque evidente.

La strada intrapresa da BMW, che in occasione del CES 2023 ha svelato il concept i Vision Dee, farà felici tanti appassionati che non si rassegnano, giustamente, al passaggio ad auto rialzate come i SUV e i crossover che riempiono le nostre strade.