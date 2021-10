BMW rinnova l’Urban Store di via Barberini a Roma

La casa automobilistica BMW punta ad ottimizzare l‘esperienza di acquisto messa a disposizione dei clienti unendo il tradizionale supporto del venditore con le opportunità del digitale. Non a caso, BMW ha ormai da tempo avviato la sua strategia di elettrificazione della sua gamma e di sostenibilità degli stabilimenti che si occupano della produzione dei modelli.

L’obiettivo di ottenere un’evoluzione del processo di vendita porterà il Bmw Store di via Barberini, a Roma, a diventare il punto di partenza di un progetto pilota avviato a livello mondiale. Al suo interno diversi display aprono le porte all’innovazione, mettendo a disposizione degli utenti ogni tipo di informazione sul prodotto, sulla sua configurazione, fino al primo contatto tra utente e veicolo.

Già da alcuni anni BMW ha infatti pensato di introdurre la figura del Product Genius, una sorta di assistente interattivo a cui l’utente può richiedere informazioni relative alle auto e al brand.

L’anno che ci siamo lasciati alle spalle ha modificato molti aspetti della nostra vita e del modo di fare business accelerando cambiamenti da cui non faremo marcia indietro nel futuro. Ecco perché abbiamo ritenuto che fosse opportuno mettere ancor più il cliente al centro con le sue nuove esigenze, motivazioni ed incertezze. Alla base di questo rinnovato Urban Store di via Barberini, che per la seconda volta nella sua storia rappresenta un’anteprima mondiale del nostro processo di vendita, c’è la convinzione che senza una maggiore attenzione all’esperienza del cliente, il Retail rischi di allontanarsi dalla comprensione profonda degli acquirenti, ha commentato Massimiliano Di Silvestre.

Come afferma il presidente e amministratore delegato di BMW Italia, la Casa tedesca si prepara a sbarcare in rete con un proprio e-commerce. Gli Store BMW continueranno però ad esistere seppur in forma rinnovata: saranno più piccoli, metteranno al centro le persone, e non più le auto, ed il rapporto umano assumerà dunque una nuova valenza cosi da rendere unica l’esperienza d’acquisto.