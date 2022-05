Interessanti novità da Oltre Oceano: secondo quanto riportato da Carscoops, BMW avrebbe in programma di rilasciare un aggiornamento dell’attuale Serie 3 con un facelift vicino a quello che sembra essere il gusto di numerosi appassionati. Il doppio rene potrebbe ridursi, per seguire gli stilemi delle edizioni passate.

Nessuna differenza sotto al cofano, attesi nuovamente propulsori quattro cilindri turbo da 2,0 litri e sei cilindri in linea da 3,0 litri turbo mild hybrid. La trazione integrale xDrive rimane un’opzione su tutta la gamma, con una trasmissione a otto velocità di serie. Come anticipato, la modifica più significativa è attesa sulla sezione frontale, dove si prevedono fari di nuova concezione ereditati dall’i3 eDrive35L cinese; la grafica dei fari full-LED muta in una forma a L rovesciata, imitando gli stilemi che un tempo erano sinonimo del marchio.

I paraurti anteriore e posteriore, invece, non sono stati così fortunati come la griglia. Il nuovo design è leggermente più esigente, con angoli più aggressivi che si dice enfatizzino l’animo sportivo della vettura. Previsto anche un nuovo disegno per i cerchi in lega e una serie di palette di colore aggiornata e ampliata. Inoltre, i pacchetti M Sport offerti per 330i e 330e sono stati rivisti per includere dettagli cromati per la griglia, una lavorazione posteriore specifica per M-Sport, sterzo sportivo e cerchi da 19 pollici.

E a livello di interni? Serie 3 2023 includerà il nuovo display curvo da 14,9 pollici centrale abbinato ad uno più compatto, da 12,3 pollici, dedicato al guidatore. I nuovi interni includono anche comandi Drive rinnovati e un sistema di riconoscimento vocale BMW Intelligent Personal Assistant più affidabile. BMW Serie 3 2023 sarà disponibile come da tradizione in versione berlina e touring, arriverà nei prossimi mesi, con commercializzazione entro fine anno.