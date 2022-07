I propulsori diesel hanno ormai i giorni contati, da quanto il Dieselgate di Volkswagen ha dimostrato come le emissioni siano state manipolate nel corso degli anni. Tuttavia, c’è ancora una solida domanda per alcuni veicoli diesel in Europa e, al momento, alcuni specifici propulsori, rimangono soluzioni efficienti e difficili da eguagliare.

Joe Achilles, un appassionato di BMW e YouTuber relativamente popolare, ha voluto rispondere a questa domanda e ha guidato la sua BMW Serie 7 730d per scoprire quanti chilometri fosse in grado di coprire con un singolo pieno e una guida parsimoniosa. Il suo obiettivo era viaggiare da Londra a Madrid attraverso l’Eurotunnel, la Francia settentrionale e la Spagna.

Per prima cosa, parliamo dell’auto. Come accennato in precedenza, è una Serie 7 730d (G11), il che significa che sotto il cofano è presente un motore diesel sei cilindri in linea da 3,0 litri in grado di erogare 261 cavalli e 620 Nm di coppia massima. Il cambio è a otto rapporti (ZF) e invia la potenza alle ruote posteriori. A giudicare dal video, che vi riportiamo di sotto, Joe è riuscito a coprire tutte le tappe guidando per 22,5 ore con un consumo medio di 4,40 litri / 100 km, un risultato davvero eccezionale.

Nelle nostre prove, con alcuni propulsori ibridi Mercedes siamo riusciti a superare il migliaio di km con un singolo pieno con una guida tuttavia mista, ma sempre attenta ai consumi. Percorrere 1.651 km con un singolo pieno di diesel non è affatto male, soprattutto se consideriamo l’avanzo nel serbatoio che, secondo il computer di bordo, consentiva di percorrere ulteriori 150 km. Cosa ne pensate di questo risultato? Le elettriche riusciranno mai ad eguagliare queste percorrenze?