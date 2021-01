BMW X2: nuova generazione anche in versione 100% elettrica?

Era il 2017 quando debuttò la BMW X2 e, nonostante manchi ancora un po’ di tempo al lancio del prossimo modello, cominciano ad arrivare le prime ipotesi su quella che potrebbe essere – appunto – la nuova X2. Molto probabilmente, la seconda generazione dell’auto del marchio tedesco potrebbe ispirarsi – per alcuni aspetti – alla nuova X1, il cui debutto è previsto nel 2022. Grazie ad alcune foto spia, è stato possibile capire alcuni aspetti principali che caratterizzeranno l’attesissimo veicolo.

Innanzitutto, è stato possibile identificare le peculiarità più importanti relative alle nuove proporzioni riguardanti il design con passaruota di dimensioni maggiori e una griglia anteriore del tutto nuova. Entrambi i veicoli, ossia la X1 e la X2, molto probabilmente potrebbero avvalersi di una nuova architettura progettata appositamente per i modelli di auto a trazione integrale e garantire uno spazio sufficiente all’installazione di un pacco di batterie più grande. Utilizzando questa nuova architettura, la nuova BMW X2 sarà – senza ombra di dubbio – molto più larga rispetto al modello attuale, così come molto più grande potrebbe essere la calandra a doppio rene. Tuttavia, la casa automobilistica tedesca potrebbe non optare per la soluzione con lo sviluppo verticale così come deciso con la Serie 4.

Questa è una delle caratteristiche maggiormente visibili guardando le foto spia che ritraggono proprio la X1, poiché è possibile notare l’estensione orizzontale della griglia. Dunque, questo elemento potrebbe essere molto più simile a quello della Serie 3 e Serie 5. Una novità andrebbe ad interessare anche i fari LED, i quali – molto probabilmente – avranno una forma più sottile con un chiaro riferimento al design che ha caratterizzato il restyling della X7. Così come la X1, la nuova generazione della X2 sarà disponibile in diverse motorizzazioni, ossia a benzina, gasolio e ibrida plug-in. Inoltre, non è escluso l’arrivo di una versione 100% elettrica che andrebbe ad aggiungersi alla i3, i4, iX3 e iX. La nuova X2 potrebbe essere presentata entro la fine del 2022.