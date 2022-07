L’estate è, come da tradizione, periodo di vacanze per le famiglie italiane, specialmente durante il mese di agosto; sfortunatamente la concomitanza delle ferie per milioni di italiani si traduce anche in giornate di viabilità molto complicata sulla rete autostradale che spesso nel mese di agosto mostra tutte le sue criticità. La Polizia di Stato, in previsione delle settimane clou dell’estate, ha pubblicato il calendario 2022 nel quale sono indicate le giornate più a rischio per quanto riguarda il traffico autostradale.

Il prossimo weekend, 23-24 luglio, darà il via alle danze con una domenica da bollino rosso, colore che si ripeterà per entrambi i giorni nell’ultimo weekend di luglio (30-31); agosto è un’altra storia, con i primi 2 sabati (6 e 13 agosto) con la grama previsione del bollino nero, e i restanti weekend da bollino rosso. Insomma, agosto sarà un mese difficile per viaggiare soprattutto per chi si sposta nel weekend e nelle prime due settimane del mese, con la situazione che andrà lentamente a normalizzarsi con l’avvicinarsi di settembre. Settembre è proprio il mese in cui tutto torna alla normalità, con un paio di mezzi bollini rossi nel primo weekend del mese, per poi rientrare nella normalità degli spostamenti del resto dell’anno.

Diverse le iniziative per supportare gli italiani nei loro trasferimenti estivi: innanzitutto il Ministero delle infrastrutture ha varato un piano che sta portando a una importante riduzione dei cantieri autostradali fino al prossimo 15 settembre – aiuterà a ridurre i cantieri dell’80%, così da ridurre anche i disagi per gli automobilisti. Inoltre la Polizia di Stato ha diffuso un elenco di percorsi alternativi per chi dovesse trovarsi imbottigliato nel traffico in autostrada e volesse tentare fortuna altrove: lo trovate a questo link.

L’ultimo importante alleato lo troviamo nelle applicazioni come VAI (Viabilità Anas Integrata) che ci permettono di monitorare il traffico in tempo reale, così da poter decidere eventualmente di modificare il proprio itinerario.