In aggiunta alle risorse dedicate agli incentivi per l’acquisto di un’auto nuova a basse emissioni, il Governo ha trovato anche le risorse necessarie per prorogare il bonus benzina di ulteriori 10 giorni. Varato alla fine di marzo con l’obiettivo di alleviare l’impatto del caro carburanti, il bonus prevede il taglio di 25 centesimi di accise su benzina e diesel. Il risparmio effettivo per gli automobilisti è di circa 30 cent/litro, perché sulle accise grava a sua volta l’IVA al 22%.

Il taglio è stato reso possibile grazie agli incassi ottenuti dai maggiori proventi IVA legati al rincaro dei prezzi dei carburanti delle ultime settimane; a questo proposito Franco, Ministro dell’Economia, ha spiegato che la proroga è stata varata utilizzando il sovra-gettito di IVA come consentito dalla normativa. Si conferma quindi quanto preannunciato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi che aveva indicato una possibile proroga già ad inizio strategia. In particolare, nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale si leggeva:

In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante sono rideterminate in 478,4 euro per mille litri per la benzina (dai precedenti 728,4 euro) e in 367,4 euro per il diesel (617,4 euro)

La speranza è che il bonus possa continuare ad essere erogato anche nelle settimane successive soprattutto in vista dell’estate e, in generale, del periodo vacanziero. L’augurio è che il prezzo dei carburanti possa ristabilizzarsi ai livelli di qualche mese fa, restando pertanto ampiamente sotto i 2 euro al litro. Le novità, tuttavia, non si fermano a benzina e diesel: anche sul GPL arriva un taglio di circa 5,5 centesimi al litro tra accise e IVA; nessuna riduzione è prevista invece per il metano.