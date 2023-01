Il Bonus Trasporti è un’agevolazione messa a disposizione dal Governo (Decreto Carburanti, Gazzetta ufficiale n. 5 del 14 gennaio 2023) per studenti, lavoratori e tutti coloro che si spostano frequentemente con un mezzo pubblico; si tratta, a tutti gli effetti, di una misura riservata ad un preciso pubblico che sarà in grado di ottenere un voucher di 60 euro spendibile per coprire, interamente o meno, l’acquisto di un abbonamento a un’azienda di trasporto pubblico locale (TPL). Attivo ufficialmente già dallo scorso anno, il bonus è stato di recente prorogato fino al 31 dicembre 2023 con una piccola modifica per quanto riguarda le modalità di richiesta.

Chi può chiederlo

Partiamo dal principio; chi può accedere a questo specifico bonus? Tutti i cittadini, indistintamente che siano soggetti dipendenti o liberi professionisti, con una certa soglia di reddito ottenuto nell’anno fiscale 2022.

Più in dettaglio:

soggetti : persone fisiche, minorenni a carico, liberi professionisti con partita iva;

: persone fisiche, minorenni a carico, liberi professionisti con partita iva; reddito complessivo : non superiore a 20mila euro, conseguito nel 2022 (autocertificazione). Tutti i redditi imponibili, non solo quelli da lavoro e da pensione, compresi quindi quelli da locazione e soggetti a cedolare secca.

: non superiore a 20mila euro, conseguito nel 2022 (autocertificazione).

Ciascun componente del nucleo familiare, fornendo il modello di dichiarazione e se non a carico di un genitore, potrà ripetere l’operazione per ottenere il proprio voucher personale. Verrà determinato dall’importo dell’abbonamento annuale o mensile che si intende acquistare. Il buono è valido per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ancora per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il bonus non è cedibile e non incide nel calcolo dell’ISEE.

Cosa cambia rispetto al precedente modello? Il reddito complessivo; mentre prima era fissato per non superiore a 35mila euro, ora il tetto scala a 20mila euro offrendo pertanto un piccolo sostegno ad una platea decisamente più ampia.

Come ottenerlo

Per ottenere il bonus trasporti 2023 è necessario accedere al portale dedicato utilizzando lo SPID o il sistema CiE, quindi utilizzando la Carta d’Identità elettronica e fornendo:

nome e cognome;

codice fiscale;

reddito complessivo del beneficiario;

importo del buono richiesto.

Precisiamo che prima di richiedere il fondo, con valore massimo di 60 euro, è necessario informarsi presso i punti vendita o i siti ufficiali delle aziende di trasporto pubblico locale. Ricordiamo, infatti, che la spesa può essere usata per coprire interamente, o meno, un abbonamento mensile o annuale. Il buono è emesso tramite il portale ed è contrassegnato da un codice identificativo univoco, pertanto non cedibile.

Per quali abbonamenti vale?

Come anticipato, il voucher può essere utilizzato per sostenere l’abbonamento mensile o annuale di un’azienda di TPL. Restano esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Scadenza

Il bonus si potrà richiedere fino a fine anno, 31 dicembre 2023, o fine al termine delle risorse disponibili. Il voucher deve essere speso entro il mese di emissione; decorso tale termine, il buono non utilizzato verrà automaticamente annullato.