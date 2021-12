Boom di vendite per Citroen Ami, l’elettrica da 6mila euro

Durante il 2019, Citroen ha avviato la sua offensiva di elettrificazione, iniziando a proporre una serie di vetture a basse emissioni in grado di soddisfare le esigenze del pubblico più green e attento all’inquinamento. Il costruttore francese non solo si è preoccupato degli automobilisti più navigati, ma ha inserito sul mercato anche una soluzione adatta anche ai quattordicenni (con l’unico vincolo di aver conseguito la patente AM, il cosiddetto patentino per motori inferiori a 50 cm3) e immatricolata come quadriciclo (elettrico) a motore.

Ed è proprio quest’ultima proposta a far la differenza nella gamma di Citroen che, grazie ad Ami, è riuscita a commercializzare oltre 4mila ordini, sia in variante cittadina sia cargo. Di Citroen Ami vi abbiamo già parlato in una precedente prova e vi anticipiamo che nei prossimi giorni pubblicheremo un contenuto esclusivo a riguardo; ma che cos’è Ami? Si tratta di un quadriciclo leggero sviluppato nell’ottica di offrire una valida soluzione per la mobilità urbana. L’autonomia è di circa 70 km, la velocità massima di 45 km/h e per ricaricarla sono necessarie 3 ore. Le dimensioni da super compatta permettono spostamenti semplici e di fare una completa inversione in un “fazzoletto” di strada. I posti a sedere sono due e all’interno sono disponibili numerosi vani e spazi dedicati a chi si trova a dover trasportare borse, zaini o banalmente la spesa.

Citroen Ami è una vettura estremamente pratica che offre il meglio tra le strade cittadine, come quelle di Milano. Il produttore transalpino nell’ultimo periodo ha ricevuto moltissimi ordini e al momento, consultando il sito ufficiale, sono necessarie circa 15 settimane per poterne ricevere una. Il prezzo è sicuramente uno degli aspetti più interessanti: sfruttando gli incentivi è possibile pagarla poco meno di 6mila euro, alternativamente Citroen offre diverse formule in leasing a partire da 19,99 euro/mese, praticamente la rata di Netflix.