Se c’è un mezzo di trasporto che ha visto un’evoluzione pazzesca negli ultimi anni, quello è proprio la bicicletta: l’avvento di batterie più compatte e capaci ha dato vita a un enorme mercato di biciclette elettriche a pedalata assistita che però non possono certo fermarsi alla sola elettrificazione, hanno bisogno anche di essere sicure e facili da utilizzare. Secondo Bosch, azienda molto presente sul mercato delle e-bike, l’introduzione di un sistema di ABS potrebbe ridurre gli incidenti fino al 30%.

Le e-bike sono pratiche e veloci, sono uno dei mezzi di trasporto più diffusi nelle grandi città negli ultimi anni, ma gli incidenti purtroppo sono all’ordine del giorno. Volendo considerare esclusivamente la velocità massima imposta dalla legge – di 25 km/h, limite che però è molto facile aggirare – ci si rende subito conto come, in assenza di adeguate protezioni, una caduta o un incidente potrebbero fare danni non indifferenti sia al conducente della e-bike, sia a eventuali passanti – ecco quindi che il tema di una frenata più potente e precisa diventa importantissimo.

Inizialmente si è lavorato sull’impianto frenante, abbandonando gli antiquati freni a bacchetta per passare ai freni a disco, che in alcuni casi possono essere ulteriormente potenziati grazie all’utilizzo di un sistema a olio; ma perché, a questo punto, non mettere nell’equazione anche un po’ di elettronica? E’ quello a cui ha pensato Bosch, che di recente al Consumer Electronic Show di Las Vegas, in Nevada, ha mostrato il suo primo sistema di ABS (Anti-lock Braking System) dedicato alle e-bike. Il funzionamento del sistema di ABS messo a punto da Bosch è molto simile a quello che si vede sulle auto o sulle moto: un sensore leggerà la velocità di rotazione di entrambe le ruote, così da poter rilevare in pochissimi istanti quando una ruota inizia a slittare a causa di una frenata troppo vigorosa, ed è proprio in quel momento che il sistema agisce sulla pompa del freno sbloccando la ruota e, di conseguenza, migliorando lo spazio di frenata.