In occasione dell’Eurobike, fiera leader nel settore delle bici e delle e-bike, Bosch ha presentato un’ importante novità che regalerà agli utenti un’esperienza di guida ancora più personalizzata e sicura. Parliamo dell’ABS Bosch eBike, nuovo sistema ABS appositamente progettato per e-bike in grado di offrire più divertimento grazie ad una frenata sicura su qualsiasi fondo stradale. La funzione antibloccaggio e il limitatore di sollevamento ruota posteriore aumentano, infatti, la sicurezza anche su fondi stradali scivolosi e dissestati.

Sviluppato per la prima volta nel 1984 e destinato alle auto, l’ABS di Bosch entra nel settore dell’e-bike nel 2018 per offrire prestazioni ottimizzate anche durante la guida sportiva. Il nuovo ABS presentato da Bosch, oltre ad essere il più piccolo al mondo, è stato sviluppato sulla base della tecnologia delle moto in modo tale da rendere la guida con le biciclette elettriche molto più sicura. A contraddistinguere il nuovo sistema è la centralina più piccola del 77% e più leggera del 55% circa rispetto al modello precedente.

La mobilità sostenibile e sicura sta acquisendo un peso sempre maggiore, soprattutto nelle città: l’eBike sta già dimostrando il ruolo importante che giocherà nei trasporti del domani. L’anno scorso abbiamo presentato la nostra visione dell’eBike, sempre più connessa, e da allora l’abbiamo costantemente aggiornata con nuovi prodotti e features. L’eBike, a partire dall’eCargo Bike, passando per la bici trekking, fino alla eMTB, è sempre più integrata nella vita digitale quotidiana ed è ancora più sicura grazie alle nostre innovazioni, afferma Claus Fleischer, CEO di Bosch eBike Systems.

Non a caso, il nuovo ABS Bosch eBike è stato progettato per soddisfare i requisiti dei diversi tipi di eBike e ridurre conseguentemente gli incidenti, garantendo una frenata migliore su qualsiasi fondo stradale. L’ABS Bosch funziona tenendo in considerazione no solo l’aderenza, ma anche la pendenza e l’ inclinazione della ruota per applicare la giusta forza frenante ed evitare dunque di bloccare la ruota. Attraverso l’app eBike Flow o tramite l’apposito display fornito in dotazione è possibile modificare le impostazioni.

Su una bicicletta, il freno anteriore è fondamentale per ottenere uno spazio di frenata ridotto. Tuttavia, molte persone evitano di usarlo, perché temono di cadere a causa dell’elevato effetto frenante. L’ABS Bosch eBike contrasta specificamente questo effetto, riducendo in modo significativo il rischio di incidenti e ribaltamenti, aggiunge Claus Fleischer.

Come dimostrano gli studi condotti da Bosch Accident Research, se tutte le e-bike fossero dotate di un ABS adeguato affidabile, ogni anno si potrebbe evitare fino al 29% degli incidenti.

Il nuovo ABS Bosch eBike con componenti MAGURA sarà disponibile a partire dall’estate 2022.