Bosch porta in Italia il sistema di avviso per la marcia contromano

La tecnologia di Bosch cloud based che avvisa di aver imboccato l'autostrada contromano è ora disponibile anche in Italia.

La sola idea di potersi imbattere in automobilisti che guidano contromano fa paura, ma non è una possibilità così remota come può sembrare. Solo in Germania ad esempio si verificano circa 2000 eventi l’anno. Bosch però ha pronta la soluzione: wrong-way driver warning, un servizio salvavita basato su cloud, disponibile in 13 Paesi europei tra cui l’Italia, che non solo avverte il conducente che sta procedendo nel senso di marcia sbagliato, ma allerta anche gli altri guidatori che si trovano nell’area di pericolo, inviando con la massima velocità notifiche push.

Integrati dapprima nelle app radio delle trasmittenti tedesche Antenne Bayern e Rock Antenne agli inizi del 2018, gli avvisi di marcia contromano contano già 400.000 utenti raggiunti, un numero destinato ad aumentare. Al momento, ben 15 app di navigazione, streaming e radio hanno integrato la funzione. Bosch inoltre ha sviluppato anche un modulo software per integrare gli avvisi nei sistemi di infotainment dei veicoli.

Il funzionamento è piuttosto semplice: il sistema Bosch infatti non fa altro che confrontare il senso di marcia dell’automobile con la direzione consentita. Al guidatore non resta che utilizzare una delle tante app con cui Bosch ha già stretto collaborazioni. In questo modo non appena dovesse verificarsi la malaugurata ipotesi di imboccare in senso opposto l’autostrada, si riceverà una notifica push istantanea, mentre tutti gli altri guidatori dotati dell’app e presenti nelle vicinanze saranno anche loro avvisati del pericolo. Più la soluzione di Bosch sarà diffusa, più essa sarà efficace, un po’ com’è avvenuto per Waze per quanto riguarda il traffico.

In un prossimo futuro infine Bosch utilizzerà un nuovo modulo software per integrare il wrong-way driver warning direttamente nei sistemi di infotainment dei veicoli. Il display di bordo potrà quindi avvisare il conducente in pochissimi secondi. Bosch sta dialogando con molte case automobilistiche che desiderano integrare il wrong-way driver warning come dotazione di serie.