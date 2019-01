Bose QuietComfort RNC, la cancellazione attiva del rumore arriva sulle automobili

Bose, marchio più che noto per le sue cuffie e i sistemi audio, ha deciso di espandere le proprie attività al settore automobilistico. L’azienda ha infatti annunciato il nuovo QuietComfort Road Noise Control (RNC), un sistema di riduzione del rumore attiva dedicato alle automobili.

Il nome QuietComfort è già noto agli utenti Bose, perché è lo stesso delle loro famose cuffie con riduzione del rumore attiva – le più note sono le Bose QC35 – apprezzate per la qualità del suono, ma anche e sopratutto per la loro efficacia nell’eliminare i rumori esterni.

Ora Bose propone lo stesso approccio per l’abitacolo della vostra auto. L’azienda ha progettato un sistema con sei microfoni, tre davanti e tre nella parte posteriore, che rilevano i suoni molesti. L’impianto audio poi si occuperà di generare suoni in controfase per ottenere il silenzio desiderato. Bose specifica che il sistema sfrutta anche degli accelerometri per monitorare le vibrazioni, che a loro volta sono responsabili dei rumori. Presenti poi anche gli algoritmi brevettati, che sono probabilmente molto simili a quelli presenti nelle cuffie.

Il sistema dovrebbe rivelarsi efficace per eliminare i rumori costanti, in particolare quello del rotolamento delle ruote, quello del motore o quello dell’aria contro lo specchietto – senza trascurare il sistema di ventilazione. Molto più difficile attutire suoni improvvisi, come il passaggio di una motocicletta “smarmittata” o di un’ambulanza – ma in quest’ultimo caso è senz’altro preferibile sentirla con chiarezza.

Il nuovo sistema Bose RNC si aggiunge alle tecnologie per auto Bose Engine Harmonic Cancellation (EHC) e Bose Engine Harmonic Enhancement (EHE), specifiche per il rumore del propulsore; ed è già disponibile ai produttori di automobili. Secondo l’azienda le prime auto dotate di Bose QuietComfort RNC saranno in commercio entro la fine del 2021. Non sono specificati i nomi dei partner, ma è molto probabile che almeno i primi modelli saranno nel settore del lusso o comunque tra i più costosi.