Bruder EXP-8: la roulotte con pannelli solari per vivere off-grid

Si chiama EXP-8 la roulotte realizzata da Bruder dotata di impianto fotovoltaico e di una batteria di accumulo che gli permette di essere completamente indipendente dalla rete elettrica.

Per chi non la conoscesse, Bruder è una nota azienda australiana che dal 2016 si occupa della produzione di rimorchi per uno stile di vita “off-grid”. Non a caso, l’EXP-8 permetterà di raggiungere senza problemi anche i posti più difficili in off-road e di viaggiare durante le stagioni fredde.

Il veicolo Bruder EXP-8 si aggiunge alla gamma offerta dell’azienda australiana che ha già realizzato i modelli EXP-4 ed EXP-6. Rispetto al precedente modello, il layout interno è stato modificato: alcune caratteristiche dell’EXP-6 sono infatti state eliminate per rendere l’EXP-8 più confortevole ma, soprattutto, resistente alle intemperie. A differenza delle precedenti versioni si presenta con un corpo isolato, fondamentale per riparare dal caldo e dalle temperature rigide invernali. Oltre a sospensioni e pneumatici che si adattano senza alcuna difficoltà a qualsiasi tipo di strada, il veicolo dispone di un telaio impermeabile.

Grazie ad una lunghezza di oltre 5 metri, l’EXP-8 ospita un letto matrimoniale, una cucina completa e un bagno. Non mancano naturalmente spazi dotati di tutti i comfort dedicati agli utenti ed un sistema per la purificazione dell’acqua utile nel caso in cui si debba utilizzare quella raccolta in fiumi e bacini naturali.

Nel dettaglio, l’impianto elettrico è alimentato da una batteria da 12,5 kWh alimentata da un impianto solare da 1.600 Watt dotato di inverter a 5.000 Watt che permette di avere corrente alternata per alimentare prese a 12 Volt e Usb.

Il nostro design più grande e spettacolare di sempre. Il nuovissimo EXP-8 offre un vasto interno, una spettacolare capacità di alimentazione autosufficiente e una vera capacità di andare ovunque a lungo raggio.

Nonostante non ci siano notizie certe sul prezzo, il costo del Brunder EXP-8 si aggirerà intorno ai 150.000 euro.