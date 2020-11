Bugatti Chiron Super Sport 300+, la vettura decolla a 447 km/h

Un’esperienza unica quella di Andy Wallace, pilota inglese classe 1961 specializzato in record di velocità. Parliamo di una performance esclusiva che pone Bugatti Chiron Super Sport 300+ ai vertici assoluti del ristretto “club dei 400 all’ora”, del quale fanno parte la stessa Bugatti Chiron, Hennessey Venom e Koenigsegg Agera RS.

Velocità elevate non possono che entusiasmare: in pista e su tracciati progettati per avere le massime prestazioni – in sicurezza – non sono certamente una novità per il noto pilota. Andy Wallace ha raggiunto diversi record di velocità. Non casualmente, in passato ha ottenuto primati con la potentissima hypercar McLaren F1, ed oggi è il turno della Bugatti Super Sport Chiron 300+.

Nell’ultimo test del britannico con la Chiron 300+ non sono mancati momenti sorprendenti. Nonostante la vettura abbia raggiunto i 490 km/h, non è stata quest’ ultima ad aver creato stupore. Alla velocità di 447 km/h Wallace ha avuto la netta sensazione che la vettura prendesse il volo e, difatti, la vettura si è staccata da terra. Momenti decisamente emozionanti per il pilota, ma che non sembrano ricondursi ad errori del conducente o a problemi aerodinamici. Presumibilmente, la colpa è attribuibile all’asfalto del circuito di prova di Ehra Lessien, che nel tratto in cui l’auto è decollata sembrerebbe essere irregolare. Pochissimi istanti in cui il pilota ha però mantenuto la calma. Senza dubbio, i precedenti record portati a casa non hanno che migliorato la sua esperienza, riuscendo a rimettere le ruote su strada e ottenendo dunque un altro primato.

Il pilota inglese ha preso il volo in un tratto irregolare del circuito di Ehra Lessien nella Bassa Sassonia riuscendo inevitabilmente a segnare il nuovo risultato di 490 km/h che va ad aggiungersi altre importanti gare effettuate a livello mondiale. Lo stesso pilota condusse il prototipo XP 5 della McLaren F1 nel test di velocità massima raggiungendo una punta di 386,403 km/h. Ricordiamo che Bugatti Chiron Super Sport 300+ è una hypercar del marchio francese spinta da un propulsore W16 8.0 da 1.578 CV, la medesima cavalleria di cui è dotata la Bugatti Centodieci EB110. Prodotta in soli 29 esemplari, probabilmente già tutti venduti, la vettura è disponibile ad un prezzo di listino di 3,5 milioni di euro.