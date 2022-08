Nei giorni scorso la casa automobilistica Bugatti ha ufficializzato che svelerà un nuovo modello in occasione della Monterey Car Week 2022. Grazie alla pubblicazione di un video teaser, il marchio francese ha anticipato una nuova variante della Chiron che a breve farà il suo debutto.

Non a caso, grazie ad un breve video teaser diffuso dalla casa automobilistica Bugatti sui suoi profili social viene mostrata la sagoma frontale che contraddistingue il veicolo. Il video, denominato “Unlock an icon”, ci svela la sagoma frontale di una vettura sportiva con fari a LED a quattro strisce, caratteristica che ci fa molto pensare alla Bugatti Divo.

Nonostante la casa automobilistica Bugatti non abbia fornito dettagli ufficiali sulle quelle che saranno le prestazioni che contraddistingueranno la nuova variante della Chiron, alcune indiscrezioni ci dicono che potremmo trovare il motore W16 quad-turbo da 8,0 litri da 1.587 CV montato sulla Chiron Super Sport 300+. Insieme alle specifiche tecniche, anche il prezzo del veicolo è ancora del tutto sconosciuto ma, probabilmente, la casa automobilistica deciderà di vendere il veicolo al costo di circa 3,6 milioni di euro, ovvero lo stesso della Chiron Super Sport 300+.

OPENING UP NEW HORIZONS

19 AUGUST 2022 | 10:20 PDT (17:20 GMT)

THE QUAIL, A MOTORSPORTS GATHERING#BUGATTI #MontereyCarWeek #TheQuail @TheQuailEvents pic.twitter.com/RpdYZVhk54

