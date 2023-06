BYD, Build your dreams, il brand cinese nato nel 1995 si prepara ad approdare anche in Europa portando con sé un’ondata di novità per il settore della mobilità elettrica. Attesi, per il momento, quattro modelli, il primo ad arrivare (e che abbiamo potuto provare) si chiama Atto 3 e si tratta di un SUV di medie dimensioni destinato all’ambiente urbano. Come anticipato, Atto 3 è un SUV di segmento C con una batteria da 60 kWh basata su una architettura “a lama” con chimica litio-ferro-fosfato (LFP); l’autonomia dichiarata su ciclo WLTP è di 420 km e sono presenti due allestimenti che differiscono però solo per alcuni optional.

Il prezzo di BYD Atto 3, come sappiamo, è di 41.990 euro per la versione Comfort e di 43.490 euro per quella più ricca design. Ma è davvero necessario spendere oltre 41mila euro per ottenere una BYD Atto 3? Se avete un’auto da rottamare, il prezzo può calare notevolmente, rendendo la cifra di acquisto sensibilmente inferiore. Anche se è un brand nuovo, BYD prevede una rete di vendita variegata e ben presente sul nostro Paese: non temete, potrete presto recarvi in uno store.

Ecobonus 2023

Il Governo ha introdotto una misura per promuovere la transizione ecologica e l’adozione di veicoli più sostenibili, come quelli ibridi ed elettrici. A tal scopo, è stato creato un fondo speciale a cui è possibile accedere per ridurre i costi nell’acquisto di una nuova auto. I dettagli completi di questa iniziativa sono disponibili in un articolo di approfondimento, ma in sintesi, attraverso un programma di rottamazione è possibile ottenere uno sconto di 5.000 euro sull’acquisto di un nuovo veicolo ecologico. È importante sottolineare che l’auto da rottamare deve avere un’omologazione Euro 4 o inferiore, altrimenti lo sconto si riduce a 3.000 euro senza la rottamazione. Questo incentivo non si applica a tutti i veicoli, ma solo a quelli con un indice di emissione compreso tra 0 e 20 g/km (cioè i veicoli elettrici) e con un prezzo di listino ufficiale pari o inferiore a 35.000 euro, compresi gli accessori ma escludendo l’IVA, l’IPT e i costi di immatricolazione, per un totale di circa 42.000 euro.

Quindi, immaginando di aver a disposizione un’auto Euro 3 da rottamare e ci sia il desiderio di acquistare una BYD Atto 3, si potrà farlo spendendo circa 36.990 euro. Senza rottamazione, sono invece necessari 39.500 euro.

Bonus Regione Lombardia

I residenti delle regioni e dei comuni che offrono incentivi locali per l’acquisto di auto elettriche hanno la possibilità di cumulare tali incentivi e ridurre ulteriormente il costo dell’acquisto. Recentemente, la Regione Lombardia ha annunciato nuovi incentivi dedicati alle auto elettriche, rendendo l’acquisto di una BYD Atto 3 ancora più interessante.

Come riportato in un articolo di approfondimento, è ora possibile accedere a un ulteriore fondo che consente uno sconto variabile da 1.000 a 4.000 euro. L’importo dello sconto extra è determinato in base alle emissioni, che devono essere pari a zero per le sostanze inquinanti come PM10, NOx e CO2. Nel dettaglio, per l’acquisto di un’auto elettrica, è possibile ottenere lo sconto massimo di 4.000 euro, riducendo ulteriormente il costo.

Ad esempio, se si dovesse vivere a Milano o in Lombardia, si potrebbe acquistare una BYD Atto 3 (con rottamazione e usufruendo già dell’Ecobonus) non più a 36.990 euro, ma a 32.990 euro. Anche in questo caso, è previsto un limite di spesa di 45.000 euro (IVA inclusa) per le auto con emissioni comprese tra 0 e 60 g/km di CO2. Ma non finisce qui. I concessionari della Regione Lombardia sono obbligati a offrire uno sconto aggiuntivo del 12%, fino a un massimo di 2.000 euro. Alla fine dei conti, la spesa da sostenere non dovrebbe essere più di 30.990 euro.

Totale

In sintesi, sfruttando l’Ecobonus 2023 e l’extra bonus dedicato alle regioni (in questo caso la Lombardia) è possibile pagare una BYD Atto 3 appena 30.990 euro (a patto che ci sia una contestuale rottamazione di un veicolo compatibile). Una agevolazione di certo non indifferente che permette di calare il prezzo del SUV a batterie di circa 11mila euro. Ricordiamo che gli sconti sono tutti applicati in fattura, di conseguenza non è previsto nessun rimborso.

Come ottenere il bonus

Per l’Ecobonus 2023, quello messo a disposizione dal Governo, e extra bonus regione, quello della Regione Lombardia, è necessario recarsi in concessionario e solo il rivenditore potrà seguire la procedura prima sul portale del Mise (Governo) e successivamente su quello della Regione. Ricordiamo che per presentare la domanda sarà necessario il pagamento di 16 euro per la marca da bollo, a carico del cittadino.