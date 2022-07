Dopo una serie di teaser e alcune grandi affermazioni dedicate ai principali rivali, come Mercedes e Tesla, la Cadillac Celestiq del 2023 ha finalmente fatto il suo grande debutto. Cadillac svelato in anteprima il prototipo della Celestiq Show Car, ovvero la futura berlina ammiraglia elettrica. Anche se potrebbe non essere pronta per la produzione al 100%, possiamo comunque ammirare il design sia dentro che fuori.

Cadillac, per questo modello, si è ispirata alle prime auto dell’era prebellica come ad esempio la Eldorado Brougham del 1957. Mentre l’esterno è caratterizzato da linee nette e angoli vivi, l’interno forse è ancora più sbalorditivo.

All’interno, la Celestiq impressiona con un enorme display LED avanzato con diagonale da 55 pollici, che perde il confronto con Mercedes per un solo un pollice, ma offre più spazio sullo schermo. Cadillac afferma che lo schermo da 55 pollici consente ai passeggeri di guardare i contenuti video con una nuova funzione di oscuramento digitale elettronico, che impedisce al guidatore di vederlo dal proprio punto di vista. Questo non è l’unico schermo però, poiché sembra che ci sia anche uno schermo nella console, schermi montati sulle portiere per le telecamere per la retromarcia, uno dedicato agli occupanti posteriori e due schermi sugli schienali dei sedili anteriori.

Per tutti i dettagli è necessario attendere che l’auto vada in produzione, ma Cadillac ha anticipato che tutte le novità tecnologiche del concept saranno presenti anche sul modello finale; lecito attendere quindi lo Smart Glass Roof a trasmissione variabile e il sistema di guida autonoma Ultra Cruise.

Ulteriori notizie sulla produzione Celestiq verranno rivelate in un secondo momento. Cadillac promette che questo sarà il suo veicolo più avanzato fino ad oggi e, secondo quanto riferito, arriverà sul mercato con un prezzo premium di 300mila dollari. Nessuna informazione sul comparto batteria anche se sappiamo che sarà sicuramente una berlina di alta gamma, pertanto è lecito attendere percorrenze simili a quelle di Mercedes EQS.