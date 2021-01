Cake Kalk AP è la moto elettrica per combattere i bracconieri in Africa

La compagnia svedese CAKE, specializzata nella realizzazione di moto elettriche, ha presentato una nuova versione del suo modello Kalk, modificata integrando un pannello solare da utilizzare per ricaricare la batteria; si tratta di un modello progettato in modo specifico per l’Africa, e per chi si trova a combattere contro i cacciatori di frodo.

Si chiama CAKE Kalk AP, dove AP sta per anti-poachers cioè anti-bracconieri, e giocherà un ruolo chiave all’interno dell’iniziativa che CAKE ha di recente lanciato: si chiama Electric Bush Bike Anti-Poaching Act, ed è un’iniziativa pensata per supportare le organizzazioni africane che combattono in fenomeno del bracconaggio nei confronti di specie a rischio di estinzione.

Questa nuova moto è stata progettata in collaborazione con il Southern African Wildlife College (SAWC) al fine di offrire ai ranger un mezzo che rispondesse perfettamente alle necessità del luogo. Grazie all’utilizzo di motori elettrici, i ranger si possono spostare in modo più silenzioso e discreto rispetto a quando utilizzano moto a benzina, e la presenza di pannelli solari permette di ricaricare la moto senza la necessità di richiedere l’invio di carburante tramite elicottero.

Il CEO di CAKE, Stefan Ytterborn, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Energia solare, nuove tecnologie, e una nuova tipologia di veicolo che aiuterà a salvaguardare le specie africane più in pericolo. E’ un ottimo esempio di incontro tra necessità e sostenibilità. Siamo davvero orgogliosi di poter lavorare con i nostri partner su questa iniziativa, e di poter aiutare a ridurre il fenomeno del bracconaggio.”

La CAKE Kalk ospita una batteria removibile da 2.6 kWh, che secondo la compagnia dovrebbe essere sufficiente a utilizzare la moto per 3 ore; il motore ha una potenza massima di 11 kW e 280 Nm di coppia alla ruota. Inoltre il motore è completamente isolato e può essere quindi immerso in acqua senza problemi, un aspetto molto importante in terreni ostili come quelli africani. La velocità massima è di 90 km/h, con una rapportatura 80T sulla corona e 12T sul pignone. Infine, la moto è stata dotata di una versione speciale del software di gestione CAKE, per ottimizzarne l’utilizzo in ambienti con temperature molto alte.

Oltre a fornire queste moto alle autorità locali, CAKE ha realizzato un’iniziativa di beneficienza basato sul sistema del ‘buy one, give one’, ciò significa che spendendo 25,000$ si acquista una CAKE Kalk per sé stessi, e una viene donata alla flotta anti-bracconaggio in Africa. Le prime consegne sono attese nel mese di settembre 2021.