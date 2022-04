CAKE è il maggior produttore di moto elettriche della Svezia, e in pochi anni la compagnia è riuscita a guadagnarsi un seguito di tutto rispetto grazie a design particolari e minimalisti, che danno vita a moto molto funzionali o pensate per il puro divertimento nel tempo libero.

La scorsa settimana CAKE aveva annunciato di essere al lavoro su un nuovo progetto, e oggi abbiamo scoperto che in realtà si tratta di ben 3 nuovi progetti: le prime immagini sono state pubblicate sul profilo Instagram della compagnia, grazie alle quali possiamo vedere i primi dettagli dei 3 nuovi modelli realizzati.

“3 new bikes coming to life” è la dicitura molto semplice che CAKE ha deciso di giocarsi per questo lancio; la prima delle 3 immagini ci mostra una parte di un telaio grigio che riporta il nome della compagnia, e a giudicare dalla forma potrebbe trattarsi del telaio di una bicicletta, quasi sicuramente una bicicletta a pedalata assistita vista la provenienza. Un’altra delle 3 foto ci mostra la parte posteriore di una moto da cross: gomme tassellate, codino alto e piastra porta numero che riporta la parola “go”. Infine, la terza foto ci mostra una parte di un cerchio a raggi e una gomma più stradale, con la scritta “:rim K02”.

Il catalogo di CAKE punta quindi a diventar ancor più variegato e adatto a tutte le occasioni: la compagnia ha iniziato producendo moto da off-road, per poi spostarsi su moto stradali omologate per la circolazione pubblica, fino ad arrivare alla cosiddetta “officina su ruote”, la CAKE OSA pensata per i lavoratori.

Dopo aver svelato il suo primo scooter elettrico, il piccolo CAKE Makka, ora il marchio svedese si prepara a portare sul mercato altre proposte per la mobilità urbana in forma di bicicletta, senza però dimenticare le sue origini da off-roader.