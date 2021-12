Cala il prezzo dei carburanti, rimane alto invece il metano

Gli automobilisti ancora legati al carburante fossile saranno lieti di sapere che finalmente alcuni gestori hanno ridotto i prezzi di benzina, diesel e GPL; sebbene non si tratti di un calo drastico, non è raro ora trovare benzina e diesel al di sotto, rispettivamente, di 1,74 e 1,60 euro al litro. La notizia giunge direttamente dal MITE (Ministero della Transizione Ecologica), il quale riporta che il prezzo medio al self-service è pari a 1,733 euro al litro per la benzina e di 1,598 euro al litro per il diesel. Anche per il GPL è stata rilevata una lieve flessione e passa ora a 0,829 euro al litro.

Per quanto riguarda i prezzi sulle autostrade, i dati forniti dal MITE rivelano 1,831 euro al litro per la benzina in modalità self-service (2,045 euro al litro per il servito) e 1,710 euro al litro per il gasolio in self-service (1,952 euro al litro per il servito). Alto ancora il metano che, proprio in autostrada, rimane con un prezzo medio di 1,943 euro/kg, vicino quindi alla fatidica soglia di 2 euro al kg come registrato alcune settimane fa. Limite che, in alcune condizioni, vanifica il vantaggio del metano stesso rendendolo anche meno interessante del tanto bistrattato diesel. Meglio anche l’AdBlue, additivo che nelle scorse settimane ha tenuto in ostaggio diversi automobilisti a causa di una repentina impennata dei prezzi.

Si può tirare il fiato in vista delle festività? Difficile a dirsi, soprattutto considerando che le quotazioni dei prodotti petroliferi del Mediterraneo hanno chiuso in leggera salita nelle scorse ore. Le compagnie non hanno ancora modificato i prezzi raccomandati e presumibilmente lo faranno nel weekend o durante la prossima settimana; pertanto, in seguito a queste lieve flessione, è possibile che avvenga una nuova crescita sulle quotazioni.