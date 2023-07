La quantità di ordini stimata di auto elettriche globali marchiate Tesla è diminuita nelle scorse settimane e sembra che sia al livello più basso che abbiamo mai visto. Secondo Troy Teslike, una fonte affidabile per le statistiche e le previsioni di Tesla, il portafoglio ordini globale stimato al 30 giugno 2023 era di circa 49.000 unità; una diminuzione di circa 10.000 unità (o il 17%) rispetto a circa due settimane fa.

I numeri son creati in base alle statistiche relative a Tesla attentamente monitorate, come il volume di produzione e i tempi medi di attesa per ogni modello/allestimento. Le 49.000 unità corrispondono a circa 17 giorni di capacità produttiva, in calo di un giorno nel giro di circa due settimane, secondo il rapporto.

Based on my calculation, Tesla's order backlog was 49K units on 30 June, down from 75K on 31 May. I posted 7 backlog updates in Q2. They are now public: https://t.co/2TEiVrBnXU

I've just posted a new update on Patreon: https://t.co/Fxza98etlZ It'll be on Twitter in 2 weeks. pic.twitter.com/XWJYZTSMvJ

