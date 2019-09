California: al via lo scambio della vecchia auto con “e-bike”

Grazie all'iniziativa "clean cars 4 all", la California è il primo stato americano ad offrire un programma di permuta di veicoli endotermici con e-bike.

Ottime notizie per tutti gli abitanti della California: grazie ad una nuova legge potranno usufruire del nuovo programma di permuta che prevedere il cambio della loro vecchia auto con una bici elettrica.

Il programma, denominato Clean Cars 4 All, ha già permesso in passato a numerose persone di poter cambiare le vecchie auto grazie a dei “sussidi” per l’acquisto di nuove auto elettriche o ibride, in modo da incentivare ulteriormente la mobilità sostenibile. Grazie alla nuova legge in vigore gli incentivi per gli abitanti saranno maggiori:

“La legge 400 del Senato aiuta la California a ridurre le emissioni di gas serra del nostro stato. Le e-bike si stanno dimostrando un’opzione di mobilità affidabile non solo per sostituire i viaggi in auto, ma anche un accesso più diffuso al trasporto a zero emissioni. Come opzione all’interno di Clean Cars 4 All, le e-bike aiuterebbero la California a creare un approccio più olistico per affrontare i problemi dell’inquinamento e del traffico”.

La permuta avviene con un voucher per l’acquisto di una e-bike o per la sottoscrizione di un abbonamento con una delle numero aziende di bike sharing situate nello stato americano.

Come detto dallo stesso direttore della California “Bicycle Coalition”, una bici elettrica è da considerarsi come una valida alternativa all’auto, soprattutto per percorsi brevi, uno degli scenari di utilizzo più comune per un’automobile tradizionale. Naturalmente, non tutti dispongono della capacità finanziaria sufficiente per passare in autonomia alle e-bike. L’obiettivo del programma è dunque quello di aiutare tutti i californiani a considerare la mobilità sostenibile, declinata in vetture green e in e-bikes.

Per il futuro, si sta pensando anche di aumentare i limiti legali per le bici elettriche fino a 75 km/h regolandole, inoltre, con una patente di guida.