Le auto elettriche e le ibride si muovono, seppur in misura diversa, sfruttando una batteria; sistema che non è particolamente apprezzato dai detrattori di questa nuova tecnologia che sostengono che le batterie siano destinate a degradarsi in tempo breve e obbligare quindi i proprietari a spendere decine di migliaia di euro per un rinnovamento. Come ampiamente dimostrato in più approfondimenti, sebbene la sostituzione sia oggettivamente cara, le case costruttrici prevedono programmi di garanzia molto estesi e ad oggi sono ben pochi i casi che riportano cambi di batteria repentini.

La Prius, come forse saprete, è l’ibrida per antonomasia ed è disponibile sul mercato da oltre 25 anni. Un tempo decisamente elevato e che giustificherebbe un eventuale cambio della batteria; ma è così complicato farlo in autonomia? Facciamo una dovuta premessa: cambiare il pacco batteria di un’auto elettrica o ibrida è infinitesimamente più complicato del cambio regolare della batteria dell’auto. A questo proposito è necessario prendere delle serie precauzioni così da evitare possibili problemi.

Tornando alla domanda sopra, secondo quanto riportato da ChrisFix, uno youtuber americano, sembra che la sostituzione sia più veloce del previsto. Di seguito vi lasciamo il video dell’intervento, di circa 40 minuti, ma analizzando il contenuto sembra che il pacco batteria sia posizionato in una zona piuttosto facile da raggiungere e che l’operazione, seppur svolta con attenzione, sia quasi indolore. ChrisFix non si è limitato a rimuovere il pacco batterie, ma ha anche installato una serie di nuove batterie per un costo totale di 2.000 dollari, dando quindi nuova vita alla propria vettura.