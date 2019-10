Cambio gomme invernali, risparmia acquistandole su eBay

Vi segnaliamo che su Ebay è disponibile un'interessante promozione che permette di acquistare pneumatici invernali a prezzi scontati!

Anche se le temperature medie sembrerebbero suggerire il contrario, l’inverno sta arrivando e con esso arriverà anche il periodico adeguamento previsto dalla legge in materia di pneumatici invernali. Qualora non lo sappiate, infatti, a partire dal 2010 l’articolo 6 della legge 120 del Codice della Strada prevede che ogni veicolo debba montare pneumatici invernali (o essere munito di catene) dal 15 novembre 2019 fino al 15 aprile 2020. Sta ovviamente agli enti che gestiscono le singole tratte emettere ordinanze specifiche in merito all’obbligo ma è ovvio che per diverse regioni, spesso colpite dalla neve o da forti piogge, le relative ordinanze entreranno certamente in vigore a stretto giro. La sanzione, in caso di controllo, può arrivare ad un massimo di 300 euro per cui il nostro consiglio è quello di munirsi come si deve per evitare mute e, soprattutto, non rischiare inutilmente la propria vita. Ecco perché, volendovi supportare nell’acquisto, abbiamo deciso di segnalarvi una promozione eBay che propone l’utilizzo del coupon PITSTOP19 per l’acquisto scontato del vostro cambio gomme!

La promozione è già disponibile, e terminerà il prossimo 3 novembre alle ore 23.59, giusto in tempo per effettuare il cambio prima che le varie ordinanze regionali entrino in vigore. L’occasione è ottima, e permette uno sconto di circa 100€ in base ovviamente al prodotto selezionato ed alla disponibilità. Cliccando sul banner sottostante potrete accedere all’intera selezione di articoli in promozione, mentre a seguire vi riportiamo quelli che sono gli sconti suddivisi per i principali marchi di pneumatici.

Sconti per marchio

Altre offerte

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!