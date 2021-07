Canada, stop ad auto diesel e benzina dal 2035

Anche il Governo canadese sembra essere pronto a vietare la vendita di auto diesel e benzina a partire dal 2035. Per raggiungere gli obiettivi, il Paese seguirà però un percorso graduale grazie all’introduzione di alcune “tappe intermedie” che saranno fissate rispettivamente al 2025 e al 2030.

Nell’ottica di giungere alla costruzione di un’economia nettamente più pulita e più prospera che punti a combattere quello che in questi ultimi anni è diventato il tanto discusso cambiamento climatico, anche il Canada ha preposto degli obiettivi che mirano ad una transizione green del sistema dei trasporti.

La capitale federale canadese, Ottawa, si impegna dunque a combattere il cambiamento climatico anticipando di cinque anni il precedente obiettivo prefissato, che prevedeva il completo raggiungimento di vendite a emissioni zero per il 2040. Come anticipato, il Paese seguirà un percorso graduale, con tappe intermedie fissate nel 2025 e nel 2030, per raggiungere una totale decarbonizzazione entro il 2050.

Continueremo a supportare il settore automobilistico, anche attraverso il nostro investimento da 8 miliardi di dollari per accelerare la transizione industriale grazie al Net Zero Accelerator, piano per finanziare progetti di decarbonizzazione, ha commentato Omar Alghabra.

Non a caso, il Governo canadese ha avviato un piano di investimenti al fine di aiutare gli automobilisti ad acquisire un nuovo veicolo elettrico, mettendo a disposizione delle infrastrutture di ricarica dedicate.

Il Governo sta investendo in sconti ai consumatori, stazioni di ricarica, sgravi fiscali aziendali e costi di transizione del settore per rendere il passaggio ai veicoli a emissioni zero il più semplice possibile per automobilisti, lavoratori e imprenditori, ha dichiarato il ministro dell’ambiente, Jonathan Wilkinson.

Nonostante i Paesi del G7 abbiano posto come obiettivo un maggiore impegno nel portare avanti l’elettrificazione del settore dei trasporti ma senza fissare una data ufficiale che potesse bandire la commercializzazione dei modelli diesel e benzina, sono le stesse case automobilistiche a introdurre nuovi piani strategici per lo stop alla vendita di modelli termici.