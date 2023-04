Un po’ a sorpresa, Tesla ha rilasciato un aggiornamento sul degrado delle batterie delle sue auto elettriche: secondo quanto affermato dalla compagnia statunitense, le sue batterie perdono il 12% di capacità dopo 320.000 km percorsi.

Come accennato in apertura, è molto raro che Tesla si soffermi su dati di questo tipo, ma l’edizione 2022 del “Impact Report” è particolarmente concentrato sul calcolo dell’impatto ambientale delle auto elettriche della Casa, per cui è normale che il degrado delle batterie sia stato analizzato con attenzione. Per il momento i dati forniti si riferiscono alle Model S e Model X, probabilmente perché – almeno nel caso della Model S – la compagnia ha a disposizione più dati sul lungo periodo.

Negli ultimi anni Tesla ha modificato la composizione chimica delle sue batterie e appena possibile fornirà dati sul degrado di queste batterie differenti; i primi dati che riguardano Model 3 e Model Y, auto che la compagnia ha dotato di batterie più piccole rispetto ai modelli to pdi gamma, ci mostrano un degrado della batteria inferiore al 10% entro i primi 160.000 km, e inferiore al 15% una volta toccati i 320.000 km, ma le Model 3 e Y arrivate a questo chilometraggio sono ancora poche ed è presto per fare previsioni accurate sulla durata di queste batterie.

In occasione della presentazione del report, Tesla ha approfondito l’argomento del degrado delle batterie:

“Il chilometraggio è solo uno dei fattori che influisce sulla capacità della batteria; l’età della batteria è un altro aspetto fondamentale. La capacità che si perde su batterie poco utilizzate è causata dall’età della batteria stessa, mentre sui veicoli che vengono utilizzati molto di frequente le batterie risentono meno del tempo. Le prestazioni delle batterie con nuove composizioni chimiche possono variare e speriamo di avere molto presto dati a sufficienza.”

La rapidità con cui la batteria di un’auto elettrica si degrada può variare fortemente tra un modello di auto e l’altro, e anche in base alle dimensioni del pacco batteria: a parità di utilizzo, una batteria più grande avrà bisogno di essere caricata meno di frequente, mentre una piccola batteria raggiungerà più rapidamente il numero di cicli massimi per i quali è garantita.