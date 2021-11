Car of the Year 2022, svelate le 7 finaliste

In seguito all’ufficializzazione delle 39 vetture scelte per ottenere l’importante premio di Auto dell’Anno, sono state selezionate le 7 finaliste. L’auto vincitrice del Car of the Year 2022 sarà annunciata tramite premiazione online il prossimo 28 febbraio 2022. Ribadiamo che al premio possono concorrere solamente vetture nuove andate in vendita entro la fine del 2021 almeno in 5 mercati europei.

Quello del 2022 sarà inevitabilmente un appuntamento che vedrà come grandi protagonisti vetture a zero emissioni, conferma di come le case automobilistiche stiano accelerando le strategie di elettrificazione includendo nelle loro gamme veicoli elettrificati. Non a caso, tra le 39 vetture partecipanti al concorso circa la metà era elettrica. Tra le 7 finaliste spiccano infatti 6 BEV.

Ricordiamo che le 39 vetture che concorrevano per aggiudicarsi il premio di Auto dell’Anno erano la Maserati MC20, la McLaren Artura, la Mercedes-Benz Classe C, la Mercedes-Benz EQS, la Mercedes-Benz Classe T, la Renault Kangoo, la MG EHS, la MG Marvel R, la Nissan Qashqai, la Opel Mokka, la Peugeot 308, la Renault Arkana, la Renault Megane E-Tech, la Skoda Fabia, la Skoda Enyaq iV, la Subaru Outback, la Aiways U5, l’Audi Q4 e-tron, l’Audi e-tron GT, la BMW Serie 2 Coupé, la Bmw Serie 2 Active Tourer, la BMW i4, la BMW iX, la Cupra Born, la Dacia Spring, la DS 4, la DS 9, la Ford Mustang Mach-E, la Honda HR-V, la Hyundai Bayon, la Hyundai Ioniq 5, la Kia EV6, la Lexus NX, la Lynk & Co 01, la Tesla Model Y, la Toyota Yaris Cross, la Toyota Highlander, la Volkswagen ID.4, la Volkswagen Caddy e la Volkswagen T7 Multivan.

La Cupra Born, la Ford Mustang Mach-E, la Hyundai Ioniq 5, la Kia EV6, la Peugeot 308, la Renault Megane E-Tech e la Skoda Enyaq iV si preparano adesso alla votazione finale.